Taroltak a magyar filmek az Urániában

Magyar filmsikerekben gazdag, több min évadot zárt az Uránia Nemzeti Filmszínház. Több mint százezer látogató amely százezernél is több látogatót fogadott vetítésein az elmúlt szezonban - közölte a filmszínház szerdán az MTI-vel.

Tavaly szeptember 1-től idén június 30-ig az Urániában vetített filmek több mint egyötödét, a mozielőadásoknak pedig a 40 százalékát magyar filmek adták, és ezekre 22 ezer néző váltott jegyet. A legnagyobb nézettséget

4100 nézővel

a Kincsem című magyar film érte el, amit a mozi a premier óta műsoron tart. A Magyar Filmhét nyitóeseményeként az Urániában láthatta először a magyar közönség Enyedi Ildikó Testről és lélekről című, Arany Medve-díjas filmjét, valamint a Titanic Filmfesztiválon Török Ferenc filmdrámáját, az 1945-öt is. A díszbemutatók (Álom hava, Festői korszakok - Gánóczy Mária festő és filmes élete, Out, Az ismeretlen Antall József) mellett közönségtalálkozók is várták a nézőket.

Emlékezetes volt az Ernelláék Farkaséknál című film első magyarországi mozivetítése is szeptemberben, amelyen részt vettek a szereplők és a film rendezője is. A fehér király című koprodukciós filmet, amely Dragomán György azonos című regényéből készült,

telt házzal vetítették februárban.

A Polgár lányok című izraeli dokumentumfilm májusi dupla bemutatóján pedig a címszereplők és a producer is az Uránia vendége volt. A gyerekek áprilisban a Lengemesék írójával, Berg Judittal találkozhattak, Dargay Attila klasszikus mesefilmjeit, a negyvenéves Lúdas Matyi-t és a digitálisan felújított Vuk-ot kiállítás és különféle kísérőprogramok mellett láthatta a közönség.

Szeptemberben indult útjára az Összhang-sorozat, amelynek keretében az Uránia az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével együttműködve a siket és nagyothalló nézők számára feliratoz és mutat be új magyar produkciókat. Ennek keretében láthatták a nézők többek között a Tiszta szívvel, az Ernelláék Farkaséknál, a Kút, a Testről és lélekről, Az állampolgár, az 1945 és a Kincsem című filmeket.

A 2016/17-es évadban 300 különböző cím (egészestés film vagy filmblokk) szerepelt műsoron, többségükben európai filmek, amelyek nagy részét fesztiválok, filmnapok, tematikus sorozatok keretében játszották a moziban. Önálló filmhét keretében mutatkozott be a frankofón országok filmkultúrája, valamint a román, a spanyol, az ukrán és a kínai filmművészet. A Kínai Filmfesztivál nyitó vetítésének sztárvendége egyébként Jackie Chan volt.

A nézők a New York-i Metropolitan Opera és a moszkvai Bolsoj Balett előadásai mellett nyugat-európai színpadok (Comédie-Francaise, National Theatre, Kenneth Branagh Theatre, Globe), valamint orosz színházak (Moszkvai Művész Színház, Vahtangov Színház) sikerdarabjaiból láthattak válogatást. Kiemelkedő sikert aratott a 3D Nick Cave-dokumentumfilm, a One More Time withFeeling és a Rammstein párizsi koncertjét feldolgozó film. Az élőzenei produkciók közül az évadban kiemelkedtek Akosh S. improvizatív dzsesszestjei és a Take Five kamarazenei koncertsorozata.