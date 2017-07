Bulit szerveztek a haveroknak, ez lett belőle

Kedden megnyílt a Sziget 25 - Fesztiváltörténelem című fotókiállítás a Robert Capa Fotográfiai Központban, amely az eddigi 24 fesztivál képeiből válogat. A tárlaton a fesztivált a kezdetektől fotózó Benkő Imre, illetve a Sziget hivatalos fotóscsapata, a Rockstar Photographers képei láthatóak.

A World Press Photo- és Prima Primissima-díjas Benkő Imre a kezdetektől ott van a Szigeten: 1993 óta 456 tekercs filmet fotózott már el, hiszen a megfigyeléseit alapvetően analóg technikával, fekete-fehérben rögzíti. A kiállítás kurátora, Csizek Gabriella a legkorábbi időktől a legutóbbi fesztiválokig válogatott Benkő Imre képeiből, és a megnyitón elmondta, hogy ezeket nem kronologikusan rendezte el, hanem az élményszerűségre törekedve. Nagyon érdekes volt elmerülni ebben a történetben - mondta.

Benkő Imre fekete-fehér, a tömegek helyett az egyéni fesztiválélményre koncentráló képei lightboxokban vannak kiállítva, a másik teremben pedig a Rockstar Photographers, azaz Kálló Péter, Csudai Sándor, Fűrész Zsolt, Major Kata, Mudra László, Mohai Balázs és Varga Benedek teljesen más hangulati világú képeit print formában láthatjuk.

A csapat Kálló Péter vezetésével a legmodernebb technikákkal öt éve fotózza a fesztivált (illetve a cég más rendezvényeit), és a Sziget hivatalos fotósaiként egyszerre örökítik meg a koncerteket, programokat, és a fesztiválos hangulatot. A Sziget 25 kiállításon ez utóbbi köszön vissza: nem a sztárfellépők, hanem a felszabadult, szigetes életérzés látható a kiválasztott fotókon, amelyek a riport- és reklámfotók keverékeiként írhatók le.

A megnyitóra zsúfolásig megtelt a Capa Központ előcsarnoka, és beszédet mondott a 25 éves fesztivál két alapítója, Müller Péter Sziámi és Gerendai Károly is.

Müller Péter Sziámi arról beszélt, hogy a fesztivál kezdetben egy, az ismerőseiknek rendezett házibulinak indult, és őket is meglepte a nagy érdeklődés. Elmondta, hogy sokszor kérdezik tőle, hogy még most is magáénak érzi-e a fesztivált. „Úgy vagyok vele, mint a gyerekemmel, aki, amikor megszületett,

pici volt, vicces volt, majd megnőtt és komoly lett - nálam is sokkal komolyabb -, és ezt én örömmel és büszkeséggel nézem – mondta.

Gerendai Károly azzal kezdte, hogy nem hinné, hogy „erős megnyitásban”, így inkább a Sziget történetéről beszélt. Szerinte az eltelt negyed évszázad alatt a Sziget fontos tényező lett, pedig eleinte azt sem gondolták volna, hogy másodjára is megrendezik a fesztivált. „Most már nemcsak a mi életünkben fontos a Sziget, ami nekünk a hétköznapokat is jelenti, hanem lassan az ország életében is tényezővé vált az, amibe mi barátokként, a haverokkal belekezdtünk - mondta. Elmondta, hogy ezt nem tervezték, hanem az élet hozta és a lehetőségek.

A képekkel kapcsolatban arról beszélt, hogy jó dolog, hogy Benkő Imre már 1993-ban ráérzett, hogy a rendezvénynek van jelentősége, és dokumentálta a kezdeteket, mert ők az első időkben még egyáltalán nem gondoltak erre.

Gerendai Károly szerint a képekből az rajzolódik ki, hogy a fesztiválozók különleges helyen vannak, amit jó érzés látni, illetve a Sziget fejlődéstörténete is megjelenik rajtuk. Ez utóbbit egyébként látványos infografikán is bemutatják a kiállítás előterében. Gerendai még hozzátette, hogy reméli, lesz 50 éves évforduló is, amelyen még érdekesebb lesz visszanézni a Sziget történetét.

A kiállítás augusztus 31-éig látogatható, és szigetes karszalaggal ingyenes lesz rá a belépés. A képekből az Origón is megnézhet egy válogatást:

