Chris Cornell halála: nyilvános a helyszíni jelentés

Új részletek derültek ki Chris Cornell haláláról, miután a rendőrség nyilvánosságra hozta a jelentést arról, hogy mit találtak az énekes detroiti hotelszobájában.

Az igazságügyi orvosszakértő már korábban megállapította, hogy Chris Cornell felakasztotta magát. A kedden közzétett jelentésben pedig az áll, hogy jól kirajzolódó kötélnyomok voltak a nyaki/toroki részen - idézi a Hollywood Reporter.

A Soundgarden és az Audioslave különleges hangú énekesét május 18-án találta meg holtan a testőre, Martin Kristen, aki betörte a hotelszobája ajtaját, mert Vicky Cornell aggódott férje állapotáért. Egy testedzéshez használt gumikötelet talált Chris Cornell nyaka körül, amelynek egyik végét a fürdőszoba ajtajának tetejéhez rögzítette az énekes.

„A földön feküdt. Lefeszítettem a kötelet onnan, ahonnan lógott, és megpróbáltam kilazítani a nyaka körül, és elkezdtem a mellkaskompressziókat azt hiszem, a bal kezemmel” - olvasható a Detroit News honlapján, ahol közzétették a helyszíni jelentés mellett a testőr vallomását, aki az utolsóként látta élve az énekest, illetve a képeket is, amelyeket a hotelszobában készítettek a helyszínelők.

Chris Cornell nem sokkal a Soundgarden detroiti koncertje után lett öngyilkos. A testőr másnap hajnalban tett vallomása szerint 11-kor lett vége a koncertnek, és rendőrök kísérték őket vissza a hotelhez. Cornell ott még autogramokat osztott, majd felmentek a szobába, ahol Kristen két altatót adott neki, és bement a saját szobájába. Fél 12-kor viszont megint hívta Cornell azzal, hogy nem működik az Apple TV. Ezt a testőr kérésére megoldotta a hotel személyzete, utána megint egyedül hagyták Cornellt.

Martin Kristen a szobájában nézte a tévét, amikor Vicky Cornell felhívta, hogy nem tudja elérni a férjét, ezért menjen be hozzá. A testőr viszont nem tudott bejutni a szobába, mert belülről el volt reteszelve az ajtó. Ekkor a vallomása szerint hívta a hotel biztonsági szolgálalát, hogy nyissák ki az ajtót, akik azonban ezt visszautasították, azzal hogy nem az övé a szoba, hiába volt kulcsa is hozzá. Kristen ezután felhívta Vicki Cornellt, aki utasította, hogy rúgja be az ajtót. A testőr ezt meg is tette, de a fürdőszoba ajtaja szintén zárva volt, így újra segítséget kért a hotel személyzetétől. Ők a testőr szerint megint nem akartak segíteni, ezért ezt az ajtót is berúgta, de még előtte kérte, hogy hívják a 911-et. Az újraélesztést a hotel csapata vette át Kristentől, majd megjöttek a mentők és a rendőrök is. A testőr visszaemlékezése szerint egy órán át próbálták újraéleszteni Cornellt, aztán egy orvos halottnak nyilvánította még a helyszínen.

A boncolás megállapította, hogy az énekes szervezetében többféle nyugató volt, de nem ezek okozták a halálát. Felesége azonban másképp vélekedik: még májusban nyílt levélben írt arról, hogy a gyógyszerek mellékhatásai közrejátszhattak abban, hogy férje öngyilkos lett.

Mikor utoljára beszélt vele telefonon, Chris Cornell elmondta, hogy talán 1-2 tablettával több Ativant vett be, ezért is kezdett aggódni érte. Ebből a gyógyszerből a korábbi jelentés szerint Cornell négyet vett be, de mellette még több más anyagot is találtak a szervezétében.