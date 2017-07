Új hírek érkeztek Törőcsik Mari állapotáról

Törőcsik Mari hónapok óta kórházban fekszik, de csak keveset lehet tudni az állapotáról. Jordán Tamás most részletesen beszámolt arról, hogy érzi magát a színésznő. Kiderült, folyamatosan infúziót kap.

A legutóbb arról írtunk, hogy Törőcsik Mari még azt is megtiltotta, hogy látogassák, de van azért olyan, aki így is rendszeresen bejár hozzá a kórházba. Jordán Tamás, akit a múlt héten még szintén kórházban volt, most is gyakran látogatja, és az ATV-ben szerdán beszélt is az állapotáról.

Jordán Tamás elmondta, hogy Törőcsik Mari nagyon jó körülmények között lábadozik a szombathelyi Markusovszky kórházban, ahol különös gonddal kezelik. Állapota hónapok óta szinte változatlan, mert, bár különösebb szervi baja nincsen, nem eszik rendesen, ezért nem tud megerősödni.

Érti az eszével, hogy a felépüléshez szüksége van táplálékra, hogy megerősödjön. De ennek ellenére nem hajlandó enni. Nem mintha megtagadná az étel magához vételét, csak nem tartja fontosnak" – mondta a szombathelyi Vörösmarty Színház igazgatója. Jordán szerint Törőcsik Marinak a kedélye is jó, és tele van energiával, tehát szerinte korántsem arról van szó, hogy a színésznő ne akarna felépülni.

Jordánt az adás után a Bors is felhívta, hogy Törőcsik Mariról érdeklődjenek nála: Mari nincs jól, de nem olyan nagy a baj, mint azt gondolnák – mondta a lapnak. Arról is beszélt, hogy a színésznő eredetileg egy megfázás miatt került be a kórházba, amely nagyon legyengítette. Mivel nem eszik eleget, folyamatosan kapja az infúziót, és, habár mindig vékony volt, még fogyott is a kórházban.

Jordán Tamás az ATV műsorában saját állapotáról is beszélt. Rónai Egon kérdésére elmondta, hogy ő is fogyott a pécsi kórházban, ahová fejsérülése miatt került be, de már gyógyultnak érzi magát. A balesetéről is beszámolt: megbotlott, és arcra bukott, frontálisan ütközve a járdaszegéllyel.

Ahogy az Origo is megírta, Jordán Tamás a Pécsi Országos Szinházi Találkozó egyik programja után esett el. Arc- és koponyasérüléssel került kórházba. A színész-rendező most azt mondta, hogy még így is jól megúszta az esést, mert komolyabb baja is lehetett volna. A kezeléseken is túl van már, és a múlt héten már játszott is.