Gyíkzene nem csak gyíkoknak

Nem igazán hisznek már a nagylemezben, valószínűleg ezért jelent meg egy év szünet után egy új kislemez, aminek a Gyík zenekar nemes egyszerűséggel az Alapmű címet adta.

2014-ben adták ki első nagylemezüket, két évvel később jött az első kislemez, a Lónak a kaszát, és most újra ehhez a formátumhoz nyúlt a Gyík zenekar. A héten jelent meg az egyszerűen Alapmű-nek elnevezett, háromtételes kislemez. A kisebb formátum egyik oka, hogy már

nem igen hisznek a nagylemezben,

a másik talán az, hogy alapművet nem is lett volna érdemes mondjuk, 12 számon át húzni. Hárman vannak, három dal került a lemezre.

z LDkritikán megjelenő interjújukban azt mondták, leginkább akkor tudnak számokat írni, amikor mindhárman jó passzban vannak. Az Alapmű pedig pont egy ilyen időszakban született, és a korábbi nagylemezükhöz hasonlóan ez is Dióssy Ákos irányítása alatt készült az Etnofon Stúdióban.

A dalok érdekessége még, hogy mindháromban Veres Ida (ex-Spacetaxi, most The Lovelaces) vokálozik, a borítón szereplő Gyík zenekar nemesi címert pedig Bak Kyra tetoválóművész keszítette. A lemez egyik dalához, a II. tételhez már szövegvideó is készült.