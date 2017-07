Mit gondol Orbánról és Merkelről egy renitens lázadó?

Óriási koncertet ad a világhírű zenész, Leslie Mandoki Budapesten, a Budapest Parkban augusztus 8-án.

Leslie Mandoki zenészként és producerként is a legnagyobb világsztárokkal dolgozott és dolgozik együtt, együttesében, a Soulmates-ben most is olyan óriási zenészek érkeznek, mint Chris Thompson, Bobby Kimball, Randy Brecker, Bill Evans. 25 éve zenélnek már együtt, az általuk képviselt magas művészetért és európai értékekért

Leslie Mandoki nemrég két fontos kitüntetést is kapott,

a MIDEM életműdíját és a bajor állami érdemrendet. Leslie Mandoki mind a mai napig retinens lázadónak tartja magát, azt mondja, alapvetően az is egy művész feladata, hogy az legyen. A TV2 Tények Estében Andor Évának adott interjút.