200 éve halt meg, de máig töretlenül népszerű

Jane Austent tartják az egyik legnépszerűbb klasszikusnak: hat befejezett regénye maradt fenn, amelyeket máig imádnak az olvasók, és megszámlálhatatlan feldolgozás készült belőlük a filmektől a képregényekig. Magának a szerzőnek is megfilmesítettek egy fontos epizódot az életéből: a Jane Austen magánéleté-ben az Oscar-díjas Anne Hathaway öltötte magára az alakját. Az óriási hatású írónő mindössze 41 évet élt: pontosan 200 éve, 1817. július 18-án halt meg. Halálának pontos okairól máig születnek újabb elméletek, de ami változatlan, az a művei népszerűsége. Tesztelje velünk a tudását - nemcsak magáról az írónőről és műveiről, hanem a regények szerteágazó utóéletéről is. Talán még a legnagyobb rajongóknak is tudunk egy-egy érdekességgel szolgálni.