Tom Jones 77 évesen is hódít

Tom Jones idén júniusban már a 77. születésnapját ünnepelte – ennek a ténynek pedig most, bő egy hónappal később pusztán abból a szempontból van lehetősége, hogy aki hallotta őt énekelni a Veszprém Arénában július 14-én, az szinte biztosan megkérdőjelezi, hogy hiteles lehet-e ez az információ. Vita legfeljebb azon alakulhat ki, hány évtizedet tagadhatna le korából a walesi világsztár. A július 12. és 15. között zajló VeszprémFesten nemcsak a kirobbanó formában lévő Tom Jones, hanem a többi fellépő is emlékezetes estéket szerzett a közönségnek.

Az idei VeszprémFest első estéjén a keresett afrikai művész, Richard Bona és afro-kubai projektje, a Mandekan Cubano avatta volna fel a fesztivál új helyszínét, a História Kertben felállított nagyszínpadot, az időjárás azonban közbeszólt. Így a Heritage című 2016-os album anyaga az esőhelyszínen, a Veszprém Arénában hangzott el az afrikai Stingként emlegett zenésztől és formációjától. Richard Bonát egyébként már visszatérő vendégként köszöntötte a VeszprémFest közönsége: 2005-ben quintetjével, 2008-ban pedig a kongói Lokua Kanzával és a martinique-i Gerard Totóval közösen lépett fel a fesztiválon.

A szabadtéri színpad szerencsére csak másnapig árválkodott üresen, amikor is Heather Small, az egykori M People énekesnője lepte meg a közönséget. A korunk egyik legsikeresebb angol női előadójának számító énekesnő ugyanis a számára és korábbi csapata számára világhírnevet hozó nagy '90-es évekbeli slágereket – mint például a One Night In Heaven-t, a Search For The Hero-t vagy a Moving On Up-ot – egyenletesen osztotta szét az este programjában, köztük pedig azt mutatta meg, hogy szólókarrierje során mennyi más oldaláról ismerhette már meg a közönség. Az immáron Heather Small védjegyének számító Proud-ra bizonyára jobban számított a hallgatóság, mint arra, hogy még a Summertime-ot is meghallgathatja az ő előadásában.

Július 14-én pedig szó szerint lehengerelte a Veszprém Aréna közönségét Tom Jones. Esetében nem üres lózung azt írni, hogy a könnyűzene egy valódi, élő legendája lépett színpadra Veszprémben, de az este folyamán bebizonyosodott, hogy Tom Jones nem az az előadó, aki a múltbéli dicsőségéből próbál megélni: távolról sem puszta színpadra lépése, hanem a koncert során nyújtott lenyűgöző előadói teljesítménye volt az igazi szenzáció. A pop, a rock, a blues, a country, a soul és a gospel műfajain átívelő setlisten az énekes legutóbbi albumainak dalai remekül megfértek az évtizedek óta túlzás nélkül mindenki által ismert slágerekkel – de ha valaki azt hinné, annyiszor hallotta már a Sex Bomb-ot, hogy az nem okozhat neki többé meglepetést, rá fog jönni, hogy olyan, mintha nem is ismerné, amíg nem hallotta abban az értelmezésben, ahogyan az énekes most adja elő élőben a koncertjein.

Az este feltehetően sokáig emlékezetes marad az előzenekar frontemberének, Pribojszki Mátyásnak is: a világklasszis szájharmonikás teljesen váratlanul közreműködhetett az utolsó számban. Mivel Tom Jones úgy mutatta be őt, hogy „Matt on harp", ezért a közönség nagy része nem is sejthette, hogy egy magyar blueszenész áll a színpadon.

A VeszprémFest idei sorozatát záró New Power Generation pedig abból adott ízelítőt a közönségnek, hogy egy géniuszt nemcsak szomorúsággal és könnyekkel lehet meggyászolni, hanem azáltal is lehet őrizni az emlékét, hogy egykori zenésztársai megmutatják, mennyi öröm és szeretet árad a zenélésből. A sokak által elátkozott évként emlegetett 2016 egyik nagy vesztesége, Prince halála után egykori kísérőzenekara, a New Power Generation 2016. októberében Minnesotában adott koncertet az ikon emlékére, akivel több mint két évtizeden át dolgoztak együtt. Az Official Prince Tribute Concert sikerét látva nemzetközi turnéra indultak, és a Celebrating Prince című koncertsorozat keretében Morris Hayes, Tommy Barbarella, Sonny Thompson, Mike Scott, Kirk Johnson, Tony Mosley és Damon Dickson valamint két, szinte lehetetlenre vállalkozó és példásan helyt álló énekesük, Kip Blackshire és André Cymone a Hyde Park, Portugália vagy Hollandia után Veszprémben is előadták a legenda legnagyobb slágereit. Azok, akik két egymást követő estét is a Veszprém Arénában töltöttek, két különböző interpretációban is meghallgathatták például a Kiss-t – pénteken Tom Jonestól, szombaton pedig a szerzőt, Prince-t feltehetően legjobban és legközelebbről ismerő zenekar, az NPG előadásában.

Aki pedig nem lehetett ott, az alábbi felvételre kattintva fotógalériából kaphat képet a hangulatról: