R. Kellyt azzal vádolják, hogy több fiatal nőt tart fogva, akiknek életét szektavezérként irányítja, és szexuálisan is kihasználja őket. Az R&B előadó tagadja a vádakat.

Arról, hogy R. Kelly állítólag nőket tart fogva, a BuzzFeed számolt be egy hosszú cikkben, az érintettek szüleire hivatkozva. Három fiatal nő szülei nyilatkoztak, akik arról beszéltek, hogy a gyerekeik azért kerültek közel az énekeshez, hogy beindítsák zenei karrierjüket, R. Kelly pedig visszaél ezzel.

A beszámolók szerint a nála élő nők egész életét irányítja. Megszabja, hogy mit ehetnek és mit viselhetnek, beleszól a napirendjükbe, és a szexuális életüket is irányítja, ráadásul kamerával rögzíti is.

Néhány szülő a rendőrségnek is jelezte a visszaéléseket, de a nők azt állították, hogy nem tartják őket akaratunk ellenére fogva.

A szülők rá sem ismernek a gyerekeikre

A cikkben megszólaltatnak egy szülőpárt, akik több éve harcolnak azért, hogy visszakapják a lányukat, és az anya a munkáját is feladta, hogy R. Kelly szektája után nyomozzon. Az FBI-t is tájékoztatta arról, hogy milyen eredményekre jutott, de a lányuk nem számít eltűnt személynek, mivel R. Kellyvel él, és állítólag még jól is érzi magát.

A szülők utoljára 2016 decemberében találkoztak a lányukkal, és azt mondják, olyan volt, mintha átmosták volna az agyát. Folyamatosan azt mondogatta, hogy szerelmes R. Kellybe, és az énekes a gondját viseli.

A cikkben három, R. Kelly belső köreihez tartozó ember is megszólal, akik elmondták, hogy hat nő él ilyen körülmények között az énekes különböző ingatlanjaiban.

Korábbi személyi asszisztense arról beszélt, hogy a fiatal nők azt hitték, luxusban élnek majd az énekesnél, ehelyett viszont könyörögniük kell az ételért is. Ha nyilvánosan mutatkoznak, a nőknek állítólag tréningruhát kell ölteniük, hogy ne legyenek olyan vonzók, és más férfiakra rá sem nézhetnek, az énekest pedig apunak (Daddy) kell szólítaniuk.

Ha megszegik a szabályokat, büntetést kapnak: a nőket a személyi asszisztens beszámolója szerint R. Kelly megszidja vagy akár bántja is.

Az énekes állítólag a nők telefonjait is elvette, és új készülékeket adott nekik, meghatározva, hogy kit hívhatnak fel.

Nem új keletűek az énekes elleni vádak

Minden nő, aki vele él, a beleegyezési korhatárnál idősebb, amely a két érintett amerikai államban, Illinois-ban és Georgiában 17, illetve 16 év. Ez azért is fontos körülmény, mert 2008-ban, Illinois államban R. Kelly már bíróság elé állt gyerekpornográfia készítése miatt, de a hat és fél évig húzódó eljárásban mind a 14 vádpontban felmentették.

Emellett több polgári pert is indítottak az énekes ellen fiatal lányok, illetve családjaik, amelyekben azzal vádolták, hogy visszaélt a hírnevével, hogy szexuális kapcsolatot létesíthessen kiskorú lányokkal. Ezek végül peren kívüli megegyezéssel értek véget, azaz az énekes fizetett a lányoknak, akik cserébe titoktartási szerződéseket írtak alá.

De nem csak kiskorúak vádolták meg zaklatással és különböző visszaélésekkel, hanem felnőtt nők is, viszont a perek rendre a bíróságon kívül rendeződtek.

R Kelly mindent tagad

R. Kelly ügyvédje, Linda Mensch közleményt adott ki, amelyben azt írják, hogy az énekest felzaklatták az állítólagos tetteiről szóló hírek, és minden vádat határozottan tagad - írja a BBC.

Mensch korábban a BuzzFeed megkeresésére is válaszolt: azt írta e-mailben, hogy nem érti, miért ragaszkodnak az emberek ahhoz, hogy aláássák egy nagy művész hírnevét, aki szereti a rajongóit, éjt nappallá téve dolgozik, és mindenkivel törődik.

Sokat dolgozik, hogy a lehető legjobb ember és a legjobb művész lehessen - írta az ügyvéd. Azt is hozzáteszi, hogy R. Kelly megérdemli a magánéletet, és ezt mindenkinek tiszteletben kellene tartania.

Az 50 éves R. Kelly majdnem 60 millió albumot adott el több mint két évtizedes karrierje alatt. Legnagyobb slágere az I Believe I Can Fly volt, de azóta is hatalmas az érdeklődés a koncertjeire, és rendszeresen felbukkan tévéshow-kban és rádióműsorokban.