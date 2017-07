Még csak most jön a java a Budapest Parkban

A 2017-es szezon feléhez érkezett a Budapest Park. Több mint 200 ezer látogató, teltházas bulik, hazai és külföldi headliner előadók koncertjei (valamint 250 ezer korsó pultból kimért sör) alkotják az eddigi mérleget, de Európa legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén állítják: a java még csak ezután jön. Július 20-án Marilyn Manson lép fel, akinek már minden jegy elfogyott a koncertjére, de a nyár folyamán még az idei év legnagyobb slágerének előadója, Luis Fonsi és a technolegenda, Paul Kalkbrenner is érkezik a Budapest Parkba.

A Budapest Park egész nyáron át nyüzsgő fesztiválhelyszínként definiálja önmagát, ahol áprilistól szeptember végéig várják a zenerajongókat, és minden koncert nagyszínpados. Ennek megfelelően idén is a legkurrensebb és legnépszerűbb előadók lépnek fel a Park színpadára. „Félidőnél" a következő az állás: eddig összesen 17 külföldi koncert szerepelt a programok között, mások mellettitt volt a Simple Plan, a Good Charlotte, a Foster The People, a Scooter, a Parov Stelar és Damian Marley. De a szezon most kezdődő, második felében még több, akár fesztiválok headlinerének is beillő produkció érkezik a Budapest Parkba. Marilyn Manson, akinek már nem lehet jegyet kapni a koncertjére, tíz év után tér vissza Magyarországra. A nyár legforróbb slágerének előadója, Luis Fonsi pedig augusztus 7-én áll színpadra a Parkban, így a közönség élőben is táncolhat a rekordokat sorra döntő Despacitóra. Szeptember 8-án pedig a berlini techno legendás producere, Paul Kalkbrenner live bulija következik a sorban. Utóbbi kettőre még lehet jegyet kapni, de elkél a sietség, mert a belépők gyors ütemben fogynak, és nagyobbik részük már elkelt.

A Parkba szívesen készülnek extra produkciókkal, külön látványvilággal, speciális vendégekkel, lemezbemutató- vagy éppen születésnapi koncerttel a hazai előadók is, mint például a Halott Pénz, Péterfy Bori és a Love Band vagy a Wellhello. Itt lett 10 éves a Budapest Bár, itt tartott lemezbemutatót a Random Trip. De hátra van még a szezonból a Punnany Massif, Zsédenyi Adrienn és a Kistehén születésnapja, valamint a Quimby nyárzáró, 25 éves jubileumot ünneplő Aréna-koncertjük látványvilágát megidéző koncertje is.

A nyáron eddig öt Budapest Park-bulinál kellett kiakasztani a „megtelt" táblát, de még legalább további öt „sold out"-várományos estére számítanak – többek között ilyen lesz a szeptemberi Halott Pénz-koncert, amelyre kevesebb, mint két hónap alatt elfogytak a jegyek. A Budapest Parkban úgy látják, hogy jó esély van az eddigi kétszázezres látogatószám megduplázódására is.

A Budapest Park a koncertek mellett a családokra, a másfajta kikapcsolódást keresőkre is gondolt: a havonta jelentkező ingyenes Pöttömkert mellett idén megnyitották a Nagyszünetet, amely Food Truckkal várja mindennap az ebédelőket, sőt, nyitott irodaként akár munkára is lehet használni. A Nagyszünetben nemrég filmvetítések is indultak: eddig hét mozifilmet lehetett csillagfényes ég alatt megnézni.

A Budapest Park arról is híres, hogy fogékony a technikai újításokra – példaként elég a táncoló kültéri plakátokat említeni. Ennek szellemében hamarosan bemutatkozik B.P. Parker, a Park saját messenger robotja. A chatrobot napi 24 órában áll majd rendelkezésre a Facebook Messengeren: minden kérdésre tudja majd a választ, és még jegyet is lehet nála venni. B.P. Parker Magyarországon egyedülállónak számít, így rajta keresztül a Park új fejezetet nyithat az ügyfélközpontú, interaktív, emberközeli kommunikációban.