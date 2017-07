Magyarázat nélkül törölte magát a Twitterről a brit popsztár

Ed Sheeran mindenfajta előzetes figyelmeztetés vagy magyarázat nélkül törölte Twitter-fiókját hétfőn.

Két hete az Origo is megírta, hogy a brit popsztár arról beszélt, hogy otthagyja a Twittert, mert elege van a gonosz kommentekből. Ehhez képest azonban fiókja továbbra is üzemelt: még tegnap is megjelentek rajta tweetek Sheeran Trónok harca cameójához kapcsolódóan. Igaz, csak az instagramos bejegyzéseit posztolta újra a sztár, aki a képmegosztón továbbra is aktív.

Azt nem lehet tudni, hogy pontosan miért és miért most törölte a több mint 19 millió követővel rendelkező Twitter-fiókját, de a rajongókat nagyon elkeserítette a hír.

Ed Sheeran egyébként nem először hagyta ott a közösségi médiát, bár néhány éve csak szabadságra ment, és felfüggesztette aktivitását a Twitteren is. Akkor azt mondta, hogy az online világ miatt nem tudott a valódira koncentrálni.

Ha tényleg a gyűlölködő kommentek miatt törölte most a fiókját, azzal sem lenne egyedül, hiszen több sztár is panaszkodott már a Twitterre a trollok miatt.