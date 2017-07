70 éves a legnagyobb rocksztár az asztrofizikusok között

Ma, július 19-én ünnepli hetvenedik születésnapját Brian May brit rockzenész, a Queen gitárosa, aki

a világhírű rocksztárok között nagy valószínűséggel az egyetlen PhD fokozattal rendelkező asztrofizikus.

Brian May a middlesexi Hamptonban született 1947. július 19-én. Apja Őfelsége védelmi minisztériumában dolgozott, emellett kiválóan zongorázott. A zenerajongó elektromérnök így egyszerre vezette be fiát a zene és az elektronika rejtelmeibe. Brian először ukulelén játszott, majd megtanult zongorázni is, első gitárját pedig a hetedik születésnapjára kapta. Amikor nagyobb lett, apjával úgy döntöttek, hogy egy régi kandalló mahagóni fáját felhasználva, egyedi elgondolásaik alapján készítenek egy gitárt. Kétéves munkával sikerült megalkotniuk az álomhangszert, a Red Specialt. Különleges gitárjuk felülmúlt minden akkoriban kapható hangszert, és azóta is valóságos mitológia veszi körül:

a Red Special May hang- és vizuális védjegyévé vált.

A londoni Hampton Grammar Schoolban, ahol Brian May tanult, élénk zenei élet folyt: diáktársak voltak például Jimmy Page-dzsel, a Led Zeppelin későbbi gitárosával is. Brian May ominózus vörös gitárjával állt első zenekara, az 1968-ban alapított rock-trió, a Smile élére, amelyben már együtt zenélt a dobos Roger Taylorral, aztán később, a Queen húszéves pályafutása alatt is meghatározta az együttes utánozhatatlan hangját.

A Smile-t szerződtette ugyan a Mercury kiadó, de a nagy várakozás ellenére sem keltettek feltűnést. A basszusgitáros két év elteltével otthagyta őket,

helyére pedig Freddie Mercury ugrott be énekesnek.Az ő kezdeményezésére változtatták a nevüket Queenre, és új zenei irányt is vettek fel, a glam rock, a heavy metal és a progresszív rock elemeit ötvözve. A basszusgitáros posztján több jelölttel is kísérleteztek, míg végül John Deacon lett a végleges befutó.

A Queen minden egyes koncerttel ismertebb lett, mígnem az együttes a hetvenes évek közepére a brit rock egyik nagyágyújává vált. Világszerte mintegy 170 millió albumot adtak el, és olyan sikerlemezek fűződnek a nevükhöz, mint az A Night At The Opera, az A Day at the Races, a News of the World és a Jazz.

A Queen volt az első nagy, nyugati rockzenekar, amelyik fellépett a vasfüggöny mögött, történetesen éppen a Népstadionban, 1986. július 27-én.

Ez nemcsak a közönség, hanem a zenészek számára is emlékezetes maradt. A koncertet Live Magic címmel látványos filmen örökítették meg, az pedig, ahogyan Freddie Mercury a Tavaszi szél vizet áraszt-ot énekelte, legendás, számtalanszor visszaidézett mozzanattá vált.

A Queen minden tagja írt slágereket, de

May dalait tartják a legkönnyebben felismerhetőeknek,

hiszen gitárjátéka kompozícióban és hangzásban is új utakat nyitott. Az ő nevéhez fűződnek többek között olyan elképesztően nagy slágerek, mint a We Will Rock You, a Fat Bottomed Girls, a Flash, a Save Me, a Now I'm Here, a Tie Your Mother Down, a Hammer To Fall, az I Want It All, valamint a Hegylakó-ból is ismert Who Wants To Live Forever, akárcsak a Queen utolsó dala, a The Show Must Go On.

Freddie Mercury halála után Brian May szólóban folytatta a karrierjét. Első önálló albumát megelőzte a Driven by You című számának sikere, amely Angliában bekerült a Top Tenbe, és a Ford is felhasználta reklámjában. A dal 1992-ben Ivor Novello-díjat nyert, és szerepelt a gitáros ugyanebben az évben kiadott Back to the Light című szólóalbumán. May a lemez Too Much Love Will Kill You című dalát Freddie Mercurynak ajánlotta.

Stúdióalbuma ezután legközelebb 1998-ban, Another World címmel jelent meg: ekkor May Budapestre is ellátogatott egy koncert erejéig, amelyet a Petőfi Csarnokban adott. Eközben Roger Taylor dobossal karöltve több, a Queen együttes nevéhez fűződő produkcióban is részt vett: számos régi dalukat feldolgozták más előadókkal, és a We Will Rock You című musical megalkotásában is közreműködtek, amely addig példátlan, 12 éves sorozatot tudhat magáénak a Dominion Színházban.

Doktor Brian May

Brian Maynek a zenei pályafutásától függetlenül van egy polgári foglalkozása is:1974-ben kiváló eredménnyel diplomázott fizikából és matematikából, de a Queen sikerét látva úgy döntött, hogy minden idejét a zenének szenteli. Az új évezredben látta elérkezettnek az időt, hogy felelevenítse a csillagászat iránti vonzalmát: 2007-ben, harminc évvel annak elkezdése után befejezte csillagászati disszertációját, és megszerezte doktorátusát.Több tudományos munkában is részt vett, így például a NASA New Horizons elnevezésű Pluto-szondájának megalkotásában, 2008 és 2013 között pedig a liverpooli John Moores Egyetem kancellárja volt. Tudását az ismeretterjesztésben is kamatoztatta: két neves brit csillagásszal közösen írt könyvet az ősrobbanásról és az univerzum fejlődéséről.

Társadalmi szerepvállalása is jelentős: ismert és elkötelezett állatvédő, közéleti kérdésekben is hallatja a hangját, és nagykövete a Mercury Phoenix Trust nevű alapítványnak, amely a HIV és az AIDS megfékezéséért harcol.

Mayt 2005-ben a brit birodalmi rend parancsnoki fokozatával (CBE) tüntette ki II. Erzsébet királynő több évtizedes munkásságáért, a Rolling Stone magazin pedig

beválogatta minden idők száz legjobb gitárosa közé.

A legnagyobb elismerés viszont valószínűleg az, hogy a Queen dalai kitörölhetetlenül beivódtak a kollektív tudatba. Ebben a hónapban a Green Day Londonban, a Hyde Parkban tartott koncertje előtt nem kevesebben, mint 65 ezren énekelték tökéletesen a Bohemian Rhapsody-t – nemcsak Freddie Mercury szólamát, hanem a gitárszóló hangjait is visszaadva:

A Green Day erről szóló videóját már közel 5 millióan látták, és a hozzászólások sorában ez a mondat is szerepel:

Így hangzik a halhatatlanság."