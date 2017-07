Cuki kislány ült a Metallica dobosának helyére

A detroiti Kendalynn egyáltalán nem volt megszeppenve, amikor beültették Lars Ulrich dobszerkója mögé.

A Metallica épp legutóbbi, Hardwired...to Self-Destruct című albumával turnézik, detroiti koncertjükön pedig egy Kendalynn nevű kislány is csatalkozott hozzájuk a színpadon.

Az nem derült ki a Consequence of Sound beszámolójából, hogy mi volt az előzmény, de a Metallica Twitterén közzétett videóban jól látszik, hogy Kendalynnt Lars Ulrich helyére ültették, és ő egyből ki is próbálta a dobokat.

A nemrég lovaggá ütött Ulrich aztán elmagyarázta neki, hogy mit kell csinálnia, és együtt vezették fel a következő dalt, ami az ikonikus Seek and Destroy volt a Kill 'Em All albumról. Amikor viszont elkezdődött a jól felismerhető gitártéma, Ulrich gyorsan átült Kendallyn helyére, így sajnos nem tudtuk meg, hogyan a kislány mire lett volna még képes a doboknál. Úgy tűnik James Hetfield is csalódott volt: "Csak ennyi volt?" - kérdezte.

A Metallica 2018 áprilisában Budapestre is ellátogat a Hardwired...to Self-Destruct turné keretében.