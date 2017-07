Erotikus szövege miatt betiltották a Despacitót

Malajziában megtiltották az állami rádióknak, hogy leadják a világ jelenleg legnépszerűbb popszámát, a Despacitót, és a kereskedelmi adókat is arra ösztönzik, hogy gyakoroljanak öncenzúrát.

Mivel a Despacito egy spanyol nyelvű szám, a világ nem spanyolajkú részének csak lassan esett le, hogy a szexről szól Luis Fonsi és Daddy Yankee dalának szövege. Napok óta hír a zenével foglalkozó angol nyelvű oldalakon, például a Billboardon is, hogy szexuálisan mennyire túlfűtött a szám, amelynek címe magyarul azt jelenti, hogy lassan.

A lassú szexről szól a nyár legnagyobb slágere Hetek óta nem kérdés, hogy mi az idei nyár legnagyobb slágere. Nem lehet úgy hallgatni a rádiót, hogy ne fussunk bele folyamatosan, gyerekektől a nyugdíjasokig éneklik az emberek a refrént a strandon, és egymás után születnek a feldolgozások is a Despacitóból.

Úgy tűnik, Malajziában is mostanában eszméltek rá arra, hogy miről is énekelnek a Puerto Ricó-i előadók, mert a szigorú cenzúrát gyakran alkalmazó ország betiltotta a dalt a BBC beszámolója szerint. A tiltás csak az állami rádióadókra nézve kötelező, de a magántulajdonban álló rádiókat is arra biztatják, hogy ne játszák le a számot.

A maláj kommunikációs minisztérium azzal magyarázta a döntést, hogy számos lakossági panasz érkezett hozzájuk, és a dalszöveg a minisztérium szerint sem megfelelő arra, hogy rádiókból szóljon.

A BBC leírja, hogy korábban egy ellenzéki iszlamista párt is sürgette a kormányt, hogy cenzúrázzák a dalt erotikus töltete miatt. Ők egyenesen pornónak minősítették a Despacitót, amely káros lehet a társadalomra, különösen a gyerekekre.

A Despacito közben folyamatosan dönti meg az újabb rekordokat: a héten például Justin Bieber Sorry című számát megelőzve a legtöbbet streamelt dal lett a világon.