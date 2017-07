Az énekes halála napján jelent meg a Linkin Park új klipje

Chester Bennington halála napján jelent meg a Linkin Park új videóklipje. A nagyon személyes dal az énekes feleségének nézőpontjából íródott, és arról szól, hogy láthatja ő Bennington harcát az élettel.

Nem sokkal azelőtt jelent meg a Talking to Myself videóklipje a YouTube-on, hogy holtan találták meg Chester Benningtont - írja a Billboard. A Mark Fiore által rendezett videóban európai turnéján követhetjük nyomon a Linkin Parkot a színpadokon, a backstage-ben és az utazások során (a turné keretében egyébként a VOLT Fesztiválon is felléptek).

A Talking to Myself-et Bennington felesége, Talinda Bentley szempontjából írta meg.

Mondd meg, mit csináljak, nem tudok eligazodni rajtad - kezdődik a dal, később pedig Chester Bennington ezt is énekli felesége nevében: Elismerem a hibáimat, de a tieidre talán rámegy mindened, nem hallod, hogy hazahívlak? - amely az énekes öngyilkossága után különösen megindító értelmet nyert.

Chester Bennington mindig nyíltan beszélt alkohol- és drogproblémáiról, valamint arról, hogy molesztálták gyerekkorában.

A korábbi modelltől, Talinda Bentley-től egy kisfia és két ikerlánya született, illetve korábbi kapcsolataiból is van három gyereke.