Július 21-én, pénteken délután elkezdődött az idei Művészetek Völgye. Magyarország legnagyobb összművészeti fesztiválját három Veszprém megyei településen, Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön rendezik. A szervezők a fesztivál több napján is nézőcsúccsal számolnak.

A Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával megvalósított tíznapos fesztivál közel 1200 programmal és produkcióval - köztük koncertekkel, színházi előadásokkal, irodalmi estekkel, közösségi programokkal, interaktív játékokkal és új udvarokkal - várja a látogatókat. A legnevesebb hazai előadók mellett július 21-én az amerikai Pink Martini, július 24-én a francia Deluxe, július 29-én pedig a Nouvelle Vague koncertezik.

A fesztivál hivatalos megnyitóját a vigántpetendi Cirque Du Tókert cirkuszi sátrában tartották.

Az idei jegyelővétel közel duplája a tavalyinak, ami megkétszereződött érdeklődést jelez. Amit már most látunk, hogy az amerikai Pink Martini zenekar július 21-i koncertjének köszönhetően aznap nézőcsúcsot dönt a fesztivál. A tavalyi fesztivált követően számítottunk a nagy érdeklődésre, ezért idén tágítva a teret, összesen 27 programhelyszínen és további 40 kisebb helyszínen szervezzük a programokat" – mondta a megnyitón Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye program-és marketingigazgatója.

A szervezők az eddigi jegyeladások alapján úgy számolnak, hogy a legtöbben az első és a második hétvége programjaira lesznek kíváncsiak: ezeken a napokon várható, hogy teltházas lesz a fesztivál. Ekkor lép majd fel többek között a 20 évvel ezelőtti, eredeti felállásban az Anima Sound System Bognár Szilvivel, a 30Y, a Hiperkarma, az Anna and the Barbies, a Quimby, a Magashegyi Underground, Szabó Balázs Bandája, az Ivan and the Parazol és a Pál Utcai Fiúk;a fesztivál záró koncertjét pedig a Budapest Bár adja.

Kapolcs

Idén a Művészetek Völgye legnagyobb színpada a MOL Nagyon Balaton Panoráma Színpad, de szintén Kapolcson kapott helyet Kőbánya Önkormányzatának és a Kőbányai Zenei Stúdiónak a közös színpada. Itt és a Harcsa Veronika Udvarban is sok különleges külföldi előadó fordul majd meg: fellép a román Golan zenekar, illetve ide költözött be idén a Modern Art Orchestra is. Szintén Kapolcson látogatható a Folk Udvar, ahol a népzene, a néptánc és a kézműves hagyományok kapnak hangsúlyos szerepet, a Hagyományok Háza szervezésében.

Idén is várják a látogatókat az immár hagyományosnak mondható udvarok, úgy mint a Kaláka Versudvar és a Momentán Udvar is. Idén először lesz saját udvara Szirtes Edina Mókusnak, illetve a Szimplakert Lemming programja is először szervez udvart a fesztiválon.

A komolyzenei programok egyik helyszíne a kapolcsi római katolikus templom, ahol nagynevű hazai és külföldi előadók mellett fiatal Virtuózok várják a klasszikus zene szerelmeseit. A Muharay-udvarban sok néptánc mellett Sebestyén Márta, Illényi Katica és Budapesti Vonósok koncertjei várják a közönséget. A Művészetek Zöldje udvarában pedig számos zöld szervezet fogott össze, hogy változatos programokat, előadásokat, túrákat, játékokat szervezzenek. A Magyar Nemzeti Filmarchívum jóvoltából először várják a Völgyben igazi magyar filmcsemegék és interaktív foglalkozások a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt.

Taliándörögd

Taliándörögdön idén is elsősorban a színház szerelmeseit várják: itt épült fel a Nemzeti Színház repertoárjából válogató Nemzeti Szín-Tér - amely egy estére az Óbudai Danubia Zenekar nagyszabású komolyzenei koncertjének is otthont ad -, valamint a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak előadásait bemutató Színmű Globe. A Fidelio támogatásával megvalósuló Színház Színpad a Katona József Színház, az Újszínház, az Orlai Produkció, a Tünet Együttes, a Jurányi Ház és a kaposvári Csiky Gergely Színház előadásait hozza el, több gyerekelőadás mellett.

Szintén Taliándörögdön kapott helyet az Etno Liget és az ETNO Port-A, ahol az egyetlen, a fesztiválra kitelepülő múzeum, a Néprajzi Múzeum, valamint Hobo saját udvara, a Hobo Klub várja a látogatókat sok verses színházi esttel és beszélgetéssel. A táncra, önismeretre, improvizációra vágyók a Lemanguria Kreatív Mozgásudvar programjai között válogathatnak. A Kocsor Háznál frissen megalakuló Fonó Udvar pedig a budapesti Fonó népzenei és világzenei kínálatát hozza el a Völgybe.

Taliándörögd a helyszíne a Cseh Tamás Program zenekarait is befogadó, emellett sok alternatív zenészt és érdekes beszélgetést felvonultató Elevenkertnek, a több éves hagyományra visszatekintő Tilos Rádió udvarának, valamint a reformáció 500 éves évfordulója apropóján felépült Református Udvarnak és a Tarisznya Evangélikus Udvarnak. A két felekezet közös helyszíne egy aprócska komolyzenei helyszín is az evangélikus templomban.

Vigántpetend

Vigántpetend idén az egyik legizgalmasabb új helyszín, a Cirque Du Tókert cirkuszi sátrának otthona, ahol a tánc, a színház és az újcirkusz elemei egyszerre jelennek majd meg a színpadon. A komolyzenét kedvelők Vigántpetenden is találnak komolyzenei programokat: a Papageno Klasszik a klasszikus zene és opera helyszíne lesz több külföldi fellépővel.

Mindhárom településen ingyenesen látogathatóak a Művészetek Völgye Fesztivál által szervezett kiállítások, többek között a HelloWood falu installációja vagy az Art Moments fotókiállítása.

A Művészetek Völgye idén kispályás labdarúgótornát is hirdet a fesztiválon részt vevők között: július 29-„Művészetek Völgye Kupa" mellett július 30-án félmaratonra és rövidebb, 5 kilométeres futásra is jelentkezhetnek az érdeklődők. A jelentkezéseket július 25-ig várják a szervezők online, mert a helyszínen csak korlátozott számban lehet majd regisztrálni.

A Művészetek Völgye idén már hivatalosan is kutyabarát fesztivál: a kutyákat a fesztivál alatt az idén sűrűbben és egészen hajnali 5 óráig közlekedő Csigabusz járatain is lehet majd szállítani. Az Oszkárral való együttműködés keretében telekocsi-szolgáltatást lehet igénybe venni a fesztivál ideje alatt.

Ahogy az elmúlt években, úgy a Veszprém Megyei Vöröskereszttel közösen idén is lesz véradás: aki a helyszínen vért ad, napijegyet kap. Tavaly 3375 liter vért adtak összesen a völgylakók, ami 2253 megmentett életet jelent.

Idén a Művészetek Völgye 10 napja alatt összesen 300 önkéntes Völgymunkás segíti munkájával a fesztivált.

A fesztivál teljes programfüzetét itt éri el.