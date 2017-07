Énekese halála után emlékoldalt indított a Linkin Park

Az énekes halála után pár nappal a Linkin Park egy Chester Bennington-emlékoldalt indított el.

A chester.linkinpark.com-on gyűjtik a rajongók közösségi média üzenteit, illetve szeretnének segíteni azoknak is, akik az énekeshez hasonlóan krízishelyzetben érzik magukat.

Pénteken erősítette meg a Los Angeles megyei igazságügyi orvosszakértő, hogy Chester Bennington öngyilkosságot követett el, felakasztotta magát.

A zenekar közben lemondta One More Light című turnéjának amerikai állomásait, amit a koncertszervező, a Live Nation jelentett be hétvégén a Facebookon és a Twitteren. A Linkin Park nemrég fejezte be a turné európai szakaszát, amelynek keretében a soproni VOLT Fesztiválon is játszottak.

A korábban alkohol- és drogproplémákkal küzdő Chester Bennington csütörtökön halt meg Los Angeles-i otthonában. 41 éves volt.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!