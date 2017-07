Látványos szuperprodukcióval zárul majd a vizes világbajnokság

Ingyenes a részvétel a látványos show-n, ahol újcirkuszi és táncprodukcióval ünneplik a sportolókat, a szurkolókat és az önkénteseket 2017. július 30-án a Papp László Sportarénában. A 17. FINA Világbajnokság záróelőadása több mint kétszáz művészt mozgat meg. Rendezője Vági Bence, a világszerte sikerrel turnézó magyar újcirkusz-társulat, a Recirquel művészeti vezetője. A show szereplői – köztük mintegy 80 artista és több mint 50 táncos – a világ minden tájáról, összesen 18 országból érkeznek. A belépéshez a nézőknek előre kell helyre szóló jegyet foglalniuk.

Kaucsukok, kézegyensúlyozók, levegő-akrobaták, kínai rúd artisták, balett- és kortárstáncosok... - ez a lista csupán ízelítő azoknak a művészeknek a sorából, akik fellépnek majd a 17. FINA Világbajnokság záróünnepségén, a Müpa szervezésében megvalósuló tánc- és újcirkusz-produkcióban.

Az artisták és táncosok mellett bábművészek, gyerektáncosok és statiszták is együtt mozognak majd az arénában. Összesen több mint 200 művész vesz részt a látványos produkcióban, akik Magyarország mellett Ausztráliától Mongólián át Franciaországig a világ minden tájáról, összesen 18 országból érkeznek. A több hónapon át zajló közös munka során a kiváló cirkusz- és táncművészek egymást inspirálva készültek fel az ünnepi előadásra.

„Nem szeretnénk felfedni a produkció minden részletét, annyit azonban elárulhatok, hogy különleges élményben lesz része a nézőknek. Háromszintes ház magasságáig emelkedő díszletek és egy monumentális báb is megjelenik majd a színpadon, a látványos fényekért 600 lámpa, az akrobaták biztonságáért pedig egy 13 motor által vezérelt hiperintelligens reptető-rendszer felel majd" – mondta Vági Bence, a produkció rendezője, az első magyar újcirkusz társulat, a Recirquel alapítója és művészeti vezetője. Hozzátette azt is, hogy mindent összevetve körülbelül ötszázan dolgoznak a produkció sikeréért, amelynek mindegyik eleme – a jelmezek, a díszletek, sőt még a zene is – magyar alkotók és kivitelezők munkája. A show látványtervezője Iványi Árpád, a jelmeztervező Kasza Emese, a zeneszerzők pedig Sárik Péter és Elek Norbert.

A körülbelül 40 perces előadás egy, a magyar mitológiából jól ismert történetre épül, a koreográfiában pedig izgalmas módon jelenik meg majd a víz. A történet főhőse egy csodálatos lény, amely víz után kutatva varázslatos tájakon halad keresztül. Vadászok járnak a nyomában, tündérek itatják a kezükből, végül kalandos útja végén, misztikus vizek mentén járva megleli a fénylő forrást, a jövőbeli hazát. Az előadást keleti és magyar zenei hangzásvilág kíséri, utalva ezzel a következő FINA vizes világbajnokság helyszínére, Kvangdzsura is. A 2019-es FINA világbajnokság rendezője, Dél-Korea a záróünnepségen veszi majd át Magyarországtól a stafétát.

A záróünnepségre ingyenes, helyre szóló jegyeket mától, azaz július 24-én, hétfőn, 10 órától lehet foglalni a szabad helyek függvényében, de a záróprodukciót július 30-án 22 órától a nézők az M4 csatorna élő közvetítésének köszönhetően a tévéképernyők előtt is követhetik majd.