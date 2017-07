Alice Cooper a drogmámorban elfelejtette, hogy van egy Warhol-képe

Alice Cooper egy raktárban bukkant Andy Warhol mesterművére, amelyet több mint negyven éve kapott, csak elfeledkezett róla. Még fontolgatja, hogy kiakassza-e otthon a több millió dollárt érő képet.

A Little Electric Char, azaz Kis villamosszék címre hallgató vörös szitanyomat Warhol Death and Disaster című szériájának egyik darabja. A Guardian beszámolója szerint a képet soha nem keretezték be, hanem felktereve tárolták egy raktárban egy csomó turnékellékkel - köztük egy villamosszékkel - együtt, amelyeket a rocksztár a hetvenes években használt a koncertjein.

Shep Gordon, Alice Cooper menedzsere elmondta, hogy a rocksztár és a képzőművész New Yorkban barátkozott össze. Alice Cooper akkori barátnőjével, Cindy Langgal költözött a városba. Warhol elment a rocksztár egyik koncertjére, ahol látta a show-ban használt villamosszéket, amely pont olyan volt, mint az ő képén szereplő.

Cindy Lang ötlete volt, hogy vegyenek egy képet Warhol sorozatából, és ehhez a menedzsertől kért pénzt, egészen pontosan 2500 dollárt.

Alice azt mondja, hogy emlékszik, hogy beszélt Warhollal a képről. Szerinte tényleg megtörtént a beszélgetés, de nem merne megesküdni rá - mondta Gordon, azzal magyarázva ezt, hogy igazából senki sem gondolta, hogy értékes lehet a kép, mert "Andy Warhol akkor még nem volt Andy Warhol". Ráadásul akkoriban nagyon "rock and roll időket" éltek, folyamatos alkohol- és drogmámorban voltak, és igazából egyikük sem törődött semmivel. A képről tehát megfeledkeztek, és bekerült Cooper turnékollekciójába.

Egészen négy évvel ezelőttig nem is törődtek vele, de akkor Gordon elment ebédelni egy műkereskedővel, aki elmesélte neki, hogy milyen sokat érnek Warhol képei az aukciókon. Erre a menedzser elmondta, hogy náluk van egy szitanyomat, és a műkereskedő azt tanácsolta neki, hogy keressék meg a képet.

Alice anyja emlékezett rá, hogy bekerült a raktárba. Így elmentünk megkeresni, és egy hengerben feltekerve találtuk meg - mondta a menedzser, aki azt tanácsolta Alice Coopernek, hogy végre akassza ki a képet. Miután azonban Cooper megtudta, hogy az villamosszék zöld változata pár éve 11,6 millió dollárért kelt el egy aukción, visszakozott, mert nem akart ilyen értékes tárgyat a házába. Így a kép visszakerült a raktárba.

A szitanyomat egyébként nincs aláírva, ezért elképzelhető, hogy nem érne annyit egy aukción, bár a Guardiannek egy Warhol-szakértő azt mondta, hogy biztos az eredetiségében. Richard Polsky Shep Gordon kérésére nézte meg először a képet, és arra jutott, hogy eredetinek néz ki, és a története is nagyon meggyőző.

„Nehéz felfogni, hogy milyen keveset értek Warhol művei akkoriban” - mondta. Hozzátette, hogy a villamosszékes sorozat egyébként sem volt kelendő, mert nem voltak annyira dekoratívak a képek, és a témájuk is kényes volt. A szakértő szerint a szitanyomat 1964-ben vagy 1965-ben készülhetett.

Látni kellett volna Alice arcát, mikor megérkezett Richard Polsky értékbecslése. Leesett az álla - mondta a menedzser, aki arról is beszélt, hogy Alice Cooper újra fontolóra vette, hogy kiakassza a képet, amint befejezi idei turnéját.

Ennek keretében a rocksztár egyébként 20 év után Magyarországra is ellátogat, a székesfehérvári Fezen Fesztiválon lép fel augusztusban.

Harminc éve halt meg a popkultúra sztárja Andy Warhol neve egybeforrt a festett Campbell's leveskonzervvel és a szitanyomatokban megsokszorozott sztárokkal, de munkássága ennél jóval szerteágazóbb. A művészet történetébe a pop-art egyik meghatározó és messze a legismertebb alakjaként vonult be, de volt zenei menedzser, csinált filmet, és úgy általában a New York-i kulturális élet egyik legmeghatározóbb alakja volt.