Kompkoncertet ad a Balaton közepén a Tankcsapda, a Stereo MCs és az Alma

Három különleges produkció, méghozzá a Balaton közepén megrendezett kompkoncertek teszik idén még hívogatóbbá a MOL Nagyon Balaton rendezvénysorozat programját: egy világsztárral, a Stereo MCs-zel, egy családi koncerttel, az Alma együttessel és egy különleges rockkoncerttel, a Tankcsapda bulijával futnak ki a kompok Tihanyból.

Július 28-án a Stereo MCs lép fel a kompon. A brit hiphop csapat az első nemzetközi név a 2014 óta futó kompkoncert-sorozatban. A Connected és a Step It Up tehát nemcsak klubokban és fesztiválokon szól majd, hanem Zamárdi és Balatonfüred között félúton, a vízen, a balatoni naplementében is.

A gyerekek egyik kedvence, az Alma zenekar írt már albumot a Balatonról. Ennek a dalai hangzanak majd fel a vízen augusztus 25-én, amikor egy délelőtti játszóházas, vattacukros családi komp fut ki a tihanyi révből.

A Tankcsapda Magyarország első számú rockzenekara, akik nagyszínpadokon játszanak sokezres nézősereg előtt. Így nekik is különleges alkalom lesz szeptember 16., amikor egy párméteres színpadra állnak ki, mindössze ezer ember elé, hiszen a két kompból álló úszó bulihelyszínre ennyien férnek fel összesen.

A kompkoncertek két (illetve a családi komp esetében egy) komp fedélzetén zajlanak. A vízi járművekre Tihanyban lehet felszállni. A kompok a vízen kapcsolódnak össze, majd a koncertek végén mindkét parton kiteszik az utasokat. A naplementében induló és esti sötétben végződő koncertek alatt a nyári Balaton a legszebb arcát láthatják majd a résztvevők, amelyhez a hangulatfények is hozzájárulnak majd.

A kompkoncertek nemcsak a közönségnek nyújtanak különleges élményt, hanem a szervezők számára is egyedi kihívást jelentenek. A speciális kompkoncertek szervezése és az egyszerre két parton zajló építés komoly logisztikát igényel, így nélkülözhetetlen partner a Balatoni Hajózási Zrt., akik a kompok mellett a speciális helyszínhez szükséges szakértelmet is biztosítják.