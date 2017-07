Caro Emerald Budapestre jön

A népszerű holland énekesnő, akivel eddig csak fesztiválokon találkozhatott a közönség, 2018. február 26-án a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.

A most 36 éves Caroline Esmeralda van der Leeuw, azaz Caro Emerald három hazai fesztiválfellépése után első önálló koncertjét adja majd magyar rajongóinak.

Caro Emerald 2005-ben szerzett diplomát jazz énekesként az Amszterdami Konzervatóriumban, ismertségét pedig egy 2008-as tévészereplésnek köszönheti. Back It Up című számát adta elő a holland tévében, amely egyből népszerű tette az addig ismeretlen énekesnőt.

Caro Emerald csak a hirtelen jött siker és érdeklődés miatt kezdett el dolgozni bemutatkozó albumán, amelyet a 40-es és 50-es évek zenéi és filmjei ihlettek. A 2010-ben megjelent Deleted Scenes From The Cutting Room Floor nemzetközi siker lett, csakúgy, mint az énekesnő következő, 2013-as albuma, amely a The Shocking Miss Emerald címet viselte.

Idén tavasszal egy középlemezzel is jelentkezett az énekesnő Emerald Island címmel, és ennek turnéja keretében érkezik Magyarországra. A budapesti koncertre jegyeket péntektől lehet venni. Kizárólag ülőjegyek vásárolhatóak, mert a koncertre a nézőteret színházi jellegűen alakítják majd ki.