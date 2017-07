Thomas Anders Tokajban énekli a Modern Talking legnagyobb slágereit

A Thomas Anders and The Modern Talking Band július 29-én a Tokaj Fesztiválkatlan színpadán adja elő az együttes legnagyobb slágereit, így a ´80-as évek popzenéjét kedvelő közönség autentikus forrásból hallhatja a korszak legendássá vált dalait.

Thomas Anders korábbi társával, Dieter Bohlennel 33 évvel ezelőtt, 1984-ben alapította meg a Modern Talking nevű formációt, amelynek legnagyobb slágerei - Cheri Cheri Lady, You're My Heart You're My Soul, Brother Louie, Sexy Sexy Lover - a koncerten is megszólalnak majd. A Modern Talking egykori sikerét mutatja, hogy világszerte több mint 150 millió lemezt adtak el, sőt az albumeladási listák alapján egyes országokban népszerűbbek voltak, mint Whitney Houston vagy Michael Jackson. Magyarországon is kilenc listavezető daluk volt.

Az énekes Thomas Anders és az egykori sikereket továbbra is életben tartó formációja, a Thomas Anders and The Modern Talking Band jól ismert dalaikkal, illetve a legmodernebb hangzás- és fénytechnikával készül a tokaji koncertre.

A ´80-as évek diszkókorszakának legendás együttese idén valószínűleg utoljára zenél Magyarországon, koncertjüket a Fesztiválkatlan főszínpadán láthatja a közönség.