"Csillagok alatt, a réten.... fantasztikus lesz!"

Ez már a hatodik alkalom lesz, hogy egy egészen elvarázsolt, festményre kívánkozó helyen összegyűlik az ország jó ízléssel megáldott apraja és nagyja. A Paloznaki Jazzpiknik pontosan az, amire a nevéből is következtethetnénk. Üldögélünk a Balaton északi partján, egy festői Hild-díjas kis falu mellett a napsütötte tisztáson egy fa alatt, kiváló hűs balatoni bort kortyolgatunk a barátokkal és közben szól valami dögös és finom jazz a színpadról. Az ember itt egészen révbe ér - a hangulatában legalábbis mindenképpen. Eddig is egy kis ékszerdoboznak számított a rendezvény, de most még többet csiszoltak rajta. Valde Orsolyát, az egyik alapítót és projektvezetőt, valamint Budavári Dórát, a rendezvény kommunikációs vezetőjét kérdeztük.

Mi az a Jazzpiknik? Egy újabb fesztivál a Balaton partján?

Valde Orsolya: Semmiképpen sem fesztivál. Legalábbis mi nem hívnánk annak, mert nem egészen olyan rendezvény a miénk, amire általában asszociálnak az emberek, ha meghallják a fesztivál szót. Hatalmas tömeg, por, keveredés, hangos techno... Na ez nem ilyen. Bár igaz, hogy az utóbbi időben a fesztiválpaletta is kiszélesedett annyira, hogy ez már nem egy olyan pejoratív kifejezés.

Budavári Dóra: Sokaknak azért a fesztivál szóhoz hozzátartoznk az olyan kellemetlenségek, mint a toitoi WC, a tumultus, a szemétrengeteg. Éppen ezért mi nagyon figyelünk arra, hogy a Jazzpiknik tényleg egy kellemes, családias, kikapcsolódást nyújtó rendezvény legyen – a legutóbbi hír például, hogy a jegyek fogyásával megnöveltük a nagyszínpad előtti rét területét. Szeretnénk, hogy legyen tér, végülis ezért jönnek sokan ide, a Balaton mellé.

Családias? Hányan is mennek el Paloznakra?

BD: Hát ez az! Nagyot nőttünk az utóbbi időben, úgyhogy most kell megugranunk majd például azt a feladatot, hogy az első napi több ezer ember is elégedetten bulizzon – és távozzon. Ezen a napon lép majd fel a Kool & The Gang. Fontos, hogy ez a sokezer ember úgy érezze továbbra is mintha egy kellemes vidéki pikniken lenne. Ezért aztán figyelünk arra is, hogy a falu végében, a tisztáson felállított nagyszínpad előtti területen továbbra is nyugodtan piknikezhessenek. Egyébként a három napra összesen tízezer embert várunk.

Mi segít abban, hogy tízezer ember családiasnak érezhessen egy ilyen rendezvényt?

BD: Például az, hogy ingyenes a belépő a gyerekeknek 14 éves korig. Bár van egyvalaki, aki pont a fesztivál idején ünnepli a 15. születésnapját, neki a belépő lesz az ajándékunk. Az is segít, hogy bővül a nagyszínpad előtti rész. Fontos, hogy aki esetleg nem szeretne az úgymond küzdőtéren táncolni, az is megtalálhassa a maga helyét. Nekik lesznek ott a piknikpadok, fölöttük lampionokkal, de akár egy fa alá is ledőlhetnek egy plédre. Szóval kicsit messzebb a színpadtól abszolút piknikhangulat van, attól függetlenül, hogy a színpad előtt klasszikus fesztivál zajlik. Ráadásul összesen van 4 helyszín, ezek közül csupán az egyik a nagyszínpad. Van egy kisebb utcai jazz színpad színpad, amely előtt a falu autentikus – mondhatni cuki - főutcáján sétálgatók sokszor spontán táncra perdülnek. Vagy ott a tájház udvar, ami egy kicsit klubhangulatú helyszín, nem annyira zsúfolt, kisebb, egészen más jellegű, izgalmas fellépőkkel és végül a templom alatt is van egy kisebb színpad, ahol mediterrán jazz és pezsgő lesz. A kisebb színpadoknál és a falu utcáin járkálva, vagy éppen piknikezés közben lehet igazán átérezni, hogy mitől is családias ez a rendezvény.

VO: Ráadásul idén áthelyeztük a játszóházat. Eddig viszonylag egyszerűbb kézműves foglalkozások voltak, most viszont lesz egy 100 négyzetméteres Csodák Palotája - a nagyszínpadhoz közel. Sőt, szerintem a nagyszínpad zenéje is jóval befogadhatóbb a gyerekek számára.

BD: A legtöbb kérdés az infovonalunkon arra érkezik, hogy mi lesz a gyerekekkel. Hát most egy egész saját birodalom vár rájuk!

Mi van ebben a birodalomban?

VO: A Csodák Palotájában labirintus és sok különleges, készségfejlesztő játék várja majd a gyerekeket. A már említett kézműves foglalkozásokon pedig a Paloznak Jövőéért Alapítvány szervezi a kézműveseket. Többször jött például egy süketnéma bácsi, a gyerekek nagyon szerették.

Mitől olyan különleges a Jazzpiknik? Mi adja a sava-borsát?

VO: Paloznak.

BD: Egyértelműen. Paloznak egy eléggé rejtett helyszín. Amikor három éve intenzíven elkezdtük kommunikálni szélesebb körben, hogy van egy ilyen rendezvény, akkor ugrott egy nagyot a fesztivál. Az első kommunikációs feladat egyéértelműen az volt, hogy elmagyarázzuk, hogy hol van és mi ez a Paloznak. Alsőörs és Csopak között lévő falu ez egyébként, amit szerintem azért sem ismernek, mert nem közvetlenül a Balaton partján van. A falu báját jelzi egyébként az is, hogy egy Hild-díjas településről van szó, vagyis építészetileg is kiemelkedő. Ott egy gyönyörű, nemrég felújított Kálvária sor, fehérre meszelt házfalak, rendezett kacskaringós utcák, bájos templommal. Ilyen díszletek között fesztivált rendezni.... Szóval ez adja az alapot.

VO: Meg a műfaj. Szeretett volna nálunk fellépni úgymond nagyzenekar, amelyik inkább ma már a mainstreambe tartozik, de mi nem szerettük volna pont azért, hogy ne térjünk el a rendezvény eredeti hangulatától és céljától. Itt az a szuper, hogy meg tudunk mutatni olyan magyar zenekarokat, akik kevésbé ismertek. Hiszen gondoljunk csak bele alig vannak jazz-klubok, ahol megmutathatnák magukat.

BD: Érdemes megemlíteni Széplaki Gábort, aki a kezdetektől felel a zenei felhozatalért. Ő eléggé vájtfülű és ügyesen válogat az éppen feltörekvő zenekarok között. Sok olyan kis zenekar megfordult már Paloznakon, akik akkor még nem voltak ismertek és azóta már egyre többet hallani a nevüket.

Ez egy sznob, elitista rendezvény?

BD: Azt gondolom, hogy sikk ide járni, de nem hinném, hogy sznob. Minőségi, műanyag helyett borospoharak...

VO: Persze, hogy nem, hiszen soha nem is akart az lenni. Ne felejtsük el, hogy ez úgy indult, hogy 500 ember betévedt a rendezvény területére, akik egyszerűen csak valami programra vágytak. A következő években azért már többen voltak, de főleg idősebbek. De aztán végül már fogalmunk nem volt arról, hogy kiket várhatunk.

Szóval akkor nem csak a budai jazz-rajongók mennek le Paloznakra?

BD: Nem feltétlenül, de az igaz, hogy ez nem egy tömegrendezvény. Nem drágák a jegyek, de nem is a legolcsóbbak. Ez például már szűri a közönséget.

VO: Meg ugye itt üvegpoharakkal a kezedben sétálgatsz, abból szürcsölgeted a borodat. Aki nem szeret viselkedni, az nem jön ide. Azonban szerintem ez még nem sznob.

BD: Illetve a zene is meghatározza a rendezvényt. Ide azok jönnek, akik jó ízléssel bírnak, keresik az újdonságokat, élő zenére akarnak bulizni,és persze néhol bejátszik az is, hogy meghívunk nagyszínpadon is hihetetlen erős, nagy multú zenekarokat.

VO: A jazz maga egy olyan műfaj, amely megszűri az ide látogatókat.

Milyen borok vannak?

VO: Elsősorban a Homola Pincészet boraival lehet találkozni, hiszen Homola Szabolcs az egyik alapítója és főszervezője a pikniknek. De már más környékbeli borászatokat is behívtunk.

BD: Mivel ez a szűken vett régió legnagyobb rendezvénye, ezért ennek a terülenek a gasztronómiáját szeretnénk bemutatni. Itt nincsenek villányi borok, viszont van például Jásdi, Petrányi, Szent Donát, Figula. Vannak több helyen Paloznaki és Csopaki Borok Háza pultok, ahol betekintést nyerhetünk a régió borvilágába, ízeibe.

A helyiek mit szólnak a rendezvényhez? Hiszen élnek ott négyszázan és odamennek tízezren.

VO: A harmadik rendezvény az egy igazi sokk volt számukra. Akkor már két színpadunk volt és nem tudták, hogy mire számítsanak, de aztán megszerették. Le kellett ülni a Faluval és megbeszélni mit szeretnénk és mennyiben számíthatunk rájuk illetve mik a Falu feltételei.

Mi volt a legnagyobb baj?

VO: A hangzavar. Ebben éppen ezért kompromisszumot is kötöttünk. Nem hajnalig tartó duhajkodás van, hanem a nagyszínpadot is kiürítjük legkésőbb egy órakor, de általában éjfélre, ahogy lemegy az utolsó koncert, már nincs ott hangerő. Igyekszünk nekik kedvezni például azzal is, hogy ingyenes számukra a piknik. Remélem most már inkább jó érzéssel várják a Pikniket, mert ez azért népszerűsíti a falut is, emeli az ingatlanok értékét, szóval ez a három nap egy befektetés is.

BD: És hát ez nem egy szemetelő közönség, nem tesznek kárt a faluban, nem rongálnak, ez nem a kukaborogatós közeg. Ez a kézenfogva sétálós és borozgatós közeg. Azt gondolom, ha egy falu vendégeket akar, akkor ez egy jó irány.

Ha ilyen eseményekről, fesztiválokról van szó, akkor mindig megkérdezik, hogy a szolgáltatások színvonala hogyan és mivel javul. Rendre elhangzik az, hogy több lesz a vécé. Önöknél mi a helyzet?

VO: Több lesz a vécé. (Nevet.) De ez amúgy tényleg igaz. Meg ez azért is marginális kérdés, mert például korábban egyszerűen nem jól voltak elhelyezve a vécék: az egyik sor takarta a másikat és az emberek nem vették észre, hogy hová mehetnek. Idén ezen változtattunk. De nem csak másként helyezzük el a vécéket, hanem valóban több is lesz. Illetve a vendéglátásban voltak gondok: hosszú sorok torlódtak fel és többen feladták a várakozást. Ezen úgy segítünk, hogy jóval több vendéglátó hely lesz.

BD: Illetve nap végén többször fordul majd a fesztiválbusz Füred, Veszprém és Almádi irányába és rengeteg pakolóhellyel is készülünk.

Na és mi van, ha jön a vihar úgy, mint tavaly?

VO: Idén megerősítjük a színpadot. Egy olyat állítunk majd fel, ami kibír 60 kilométeres szelet. Ugyanakkor egy ilyen vihar sajnos benne van a pakliban. Ez egy piknik, ahol nem tudunk fedett koncerthelyszínt biztosítani. Ezért legalább próbáljuk úgy kijelölni a helyszíneket, hogy bármilyen időjárás közben biztonságosan megtarthatók legyenek a koncertek. A nagyszínpad bizonyos szempontból egy nagyon szuper helyen van, hiszen mindenki látja a színpadot és a Balatont, de pont ott az uralkodó légáramlat sajnos olyan, hogy szinte még 40 kilométeres szélben sem lehet megtartani a koncerteket, mert annyira az arcába fúj az előadónak, hogy nem tud énekelni. Sokkal strukturáltabb stratégiánk van arra, hogy a különböző fokozatú viharokra hogyan készüljünk, de attól még továbbra is reménykedünk abban, hogy azért jó idő lesz.

BD: Tavaly nagyon gyorsan történtek az események. Egy ideig úgy tűnt, hogy megtartható lesz a koncert, aztán ez változott.

VO: De például az Incognito esetében maga a zenekar könyörgött nekünk, hogy szeretnének zenélni. Azt kérték, hogy tegyük be őket egy fa alá, majd zenélnek ők ott. Végül egy félórás bravúrral sikerült őket áttelepíteni egy másik helyszínre.

BD: Amit aztán végül szintén elmosott az eső és egy villám miatt elment az áram.

Kik azok, akik miatt különösen büszkék, hogy fellépnek az idei pikniken?

VO: A Kool & The Gang-re mindenképpen, mert küzdelmes volt idehozni őket. Csak miattunk szerveztek egy turnét - előttünk Monacoban lépnek fel. Ők az első olyan előadók, akik tényleg nagy sztárok.

BD: Az Incognito-t pedig azért fontos megemlíteni, mert ők kifejezetten szerettek volna visszajönni. Már nagyon várják, hogy végre a nagyszínpadon adhassanak egy rendes koncertet. Illetve van még egy visszatérőnk. Mario Biondi tavaly hangszálgyulladás miatt kénytelen volt lemondani a koncertjét.

VO: Érdekes, hogy ő maga jelentkezett be, hogy ha lehet, akkor visszajönne idén.

BD: Személyes örömöm a Random Trip. Régi álom, hogy itt legyenek. Csillagok alatt, a réten, a nagyszínpadon.... fantasztikus lesz! Az is szuper, hogy a Dést sikerült megnyerni. Meg hát a Sáfránkert Vendéglő mellett lévő kis színpad is elbűvölő, ahol számomra teljesen ismeretlen jazz-előadók játszanak. Mindig nagyon izgalmas, mert évről-évre teszek itt óriási felfedezéseket. Nekem a faluban, a forgatagban elveszni és nézni az arcokat a legnagyobb élmény.

VO: Nagyon várom a Taittinger Jazz és Pezsgőbár nevű helyszínünket is, ami idén debütál. Ide mediterrán jazz-előadókat hozunk majd, jó kis bossanovákkal. Az idén nagyon figyeltünk arra is, hogy úgy osszuk el az előadókat, hogy kis átfedések legyenek csak. Vagyis nem kell választani, minden belefér majd.

BD: Kíváncsi vagyok, hogy az áramlás mennyire működik majd a különböző helyszínek között. Azt vizionáljuk ugyanis, hogy szinte megállás nélkül hömpölyögni fognak az emberek, mozgásban lesznek folyamatosan. Ezért rakosgattuk így a programokat, hogy mindig legyen mozgolódás. Fontos része ez a pikninek: a séta az egyik helyről a másikra.

Meddig nőhet ez a fesztivál?

VO: Tovább már biztosan nem. Minőségre javulhat, de méretben, látogatószámban kimaxoltuk.

BD: Nem nőhet tovább. Van ötletelés arról, hogy esetleg más települést is bevonunk, de azt be kell látni, hogy a Jazzpiknik itt Paloznak keretein belül pontosan ekkora. Nem nagyobb.

VO: Bár szerintem a műfaj sem visel el nagyobb területet. Nehéz olyat odahozni a nagyok közül, aki elvisel ekkora helyszínt. Sosem felejtem el, amikor a Snétberger folyamatosan megszakította a koncertjét, hogy csendre intse azokat, akik a hátsó sorokban beszélgettek az előadás közben. Holott ez egy nagyon laza hangulatú, csevegős piknik. Nem sok olyan előadó van, aki ezt el tudja viselni. Be kell vallani, hogy ezért bővítettük a műfajt is: megjelent a funk például.

BD: Tulajdonképpen ez így van jól. Az emberek ide nem azért jönnek, hogy harminc fokban kísérleti jazzt hallgassanak, hanem azért, hogy lazuljanak, kellemes, élő zenét, élő hangszereket hallgassanak. Ennél nem is kell több.