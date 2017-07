Shania Twain új klipjével az exférjének is üzen

Shania Twain olyan slágerek révén vált szupersztárrá, mint a That Don't Impress Me Much vagy a Man! I Feel Like A Woman. Az énekesnő hosszú évek után júniusban jelentkezett új dallal, amelyhez mostanra klip is készült. A frissen megjelent videóban Shania Twain nemcsak énekel arról, hogy sok szívfájdalom után most fordul csak igazán jóra az élet, hanem illusztrálja is, hogy túllépett a múlton.

Life's About to Get Good című számában Shania Twain saját magánéleti fájdalmait énekli meg: a szövegből kiderül, mennyire megviselte, hogy zátonyra futott a házassága Robert John Lange zenei producerrel, aki számos dalának társszerzője is volt. (A szövegben konkrét utalás is szerepel arra, hogy Robert John "Mutt" Lange egy másik nő - éppen az énekesnő legjobb barátnője - kedvéért lépett ki Shania Twain életéből.)

A dalhoz készített új klip viszont a volt férjnek is üzenet arról, hogy a népszerű countryénekesnő legyőzte a fájdalmat, és új életet kezdett: a pozitív hangvételű videó egyik kiemelt pillanata, amint Twain egy elegáns mozdulattal eltünteti exférje arcmását közös képük keretéből.

A múltnak visszaköszönnek viszont örömteli vonatkozásai is a klipben: nagy tetszést aratott, hogy az énekesnő közel két évtized után most újra magára ölti például azt az ikonikussá vált fellépőruháját, amelyet a Man! I Feel Like A Woman című, 1997-es slágeréhez készített videóban viselt.

A Life's About to Get Good az első dal Shania Twain régóta várt, ötödik stúdióalbumáról, amely a tervek szerint idén szeptember 29-én jelenik majd meg, Now címmel.