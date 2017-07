Már épül a Sziget

Folyamatosan dolgoznak az augusztus 9-én induló Sziget Fesztivál különböző helyszínein az Óbudai-szigeten, gőzerővel folyik a munka. A szervezőknek kevesebb mint kéttel a rajt előtt nehéz feladatuk támadt, két nagyszínpadon előadó lemondta a fellépést.

Először jöjjenek a jó hírek, már így áll a fesztivál építése:

A fesztivál előtt két héttel viszont kemény kihívás elé néznek a szervezők, a szombati nap két nagyszínpados fellépője, a Clean Bandit és Rita Ora is lemondta Szigetes fellépését, a hónapokkal korábban lekötött érvényes megállapodásuk ellenére. A szervezők ígéretet tettek arra, hogy méltó előadók kerülnek az most még üres idősávokba.

A szigetesek üzenete angolul és magyarul:

Idén is színvonalas cirkusz lesz

Hogy még egy jó hír legyen, a világ élvonalába tartozó cirkuszi társulatok előadásaival várja a Sziget a közönséget az idei évben is. A fesztiválon két kanadai társulat, a Machine de Cirque és a Cirque Alfonse is fellép.

A Cirque du Sziget elnevezésű programhelyszínen egy több mint ezer fő befogadására alkalmas sátorban és egy szabadtéri színpadon felváltva kínálják a magyar és külföldi előadásokat.A szervezők közleménye szerint a fiatalabb nemzedék képviseletében minden nap a budapesti Baross Imre Artistaképző tanulói indítják el az éjfélig tartó műsorfolyamot legújabb, Rómeó és Júlia című előadásukkal. Őket az olasz Circo Riccio követi, amely In Bilico című darabját mutatja be, de fellép a spanyol Compaia Vavel Circus öt hölgyből álló társulata is Garbuix című, sajátos hangulatú műsorával.

A szabadtéri színpadon többek közt a kenyai The Black Blues Brothers, az olasz Dario Rossi és a québeci Mr. Banana előadása lesz látható. A szabadtéri színpad műsorát minden nap fél órás tűzzsonglőr-show zárja.