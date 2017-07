Kétszázezren voltak a Művészetek Völgyén

Vasárnap este zárta be kapuit az idei Művészetek Völgye, és komoly eredmény, hogy 60 százalékkal több jegyet vettek a látogatók, mint tavaly. Összesen 200 ezren fordultak meg a tíznapos fesztiválon.

Az idei Művészetek Völgye első és második hétvégéjén is több alkalommal döntött nézőcsúcsot. Egyébként a tíz nap alatt összesen

200 ezren látogattak el Kapolcsra, Taliándörögdre és Vigántpetendre.

Az első hétvégén nagyjából hatvanezren, a fesztivál további hét napján 140 ezren fordultak meg a Művészetek Völgyében. Idén a legnépszerűbb jegytípus az ötnapos bérlet volt. Oszkó-Jakab Natália, a fesztivál program-és marketingigazgatója azt mondta, „az első három nap sikerét követően a második hétvégén is megtelt a MOL Nagyon Balaton Panoráma Színpad előtti tér. Pénteken és szombaton is több ezren buliztak az esti koncerteken. A további 26 helyszín is szinte minden nap teltházas volt, legyen szó könnyű- vagy komolyzenei, színházi- vagy népzenei programról”.

Az is kiderült már, hogy a

jövőre július 20-29. között várja majd a látogatókat a Művészetek Völgye,

amelyre 2017. augusztus 1-től kezdődik a jegyértékesítés.

Új helyszínek, világsztárok és újcirkusz

Idén több új helyszínnel bővült a fesztivál palettája. Szirtes Edina Mókus kicsiny kertjében színészek, muzsikusok és mesélők adták egymásnak a kilincset. Az idei fesztivál egyik legkülönlegesebb

helyszíne a Cirque du Tókert volt, amely az újcirkusz és a kortárstánc neves hazai társulatait vonultatta fel a Vigántpetenden felállított valódi cirkuszi sátorban. A fesztiválon a hazai könnyűzenei színtér legnépszerűbb zenekarai mellett fellépett a francia Deluxe és a Nouvelle Vague, valamint az amerikai Pink Martini feat. China Forbes. A Momentán Udvar legkedveltebb vendégei voltak Dolák-Saly Róbert, Ganxsta Zolee és Zacher Gábor, de a naponta jelentkező Éjjel-nappal Momentán című improvizációs szappanopera is nagy sikerrel futott.

Harcsa Veronika saját udvarában a magyar jazz legjelesebb képviselőivel, a tíz nap alatt összesen 40 jazz-koncerttel várta a látogatókat. Hobo idén vers-estjeivel várta közönségét saját udvarában, Taliándörögdön. Idén először vett részt a Magyar Nemzeti Filmarchívum a fesztiválon. Népszerű

volt az animációsarok, ahol a gyerekek maguk rajzolhattak filmkockákat, amiket egy 90 éves géppel aztán mozgásba is hozhattak.

Lackfi János szavaival idézve a Kaláka Versudvarban „ismét viharzott értelem és érzelem, vers és muzsika, fel-felkapva hullámaira az élet kisebb és nagyobb örömeit, bánatait”. A tíz nap alatt megfordult itt többek között Lovasi András, Ferenczi György és a Rackajam, Csík János, Dresch Mihály és Balogh Kálmán, Őze Áron, Both Miklós és Babiczky Tibor, és meglepetés vendégként Tóth Gabi is.

A Völgykomolyzene és Virtuózok helyszínén, a római katolikus templomban a tíz nap alatt

több mint 30 koncert várta a látogatókat. A Papageno Klasszik helyszínén volt olyan látogató, aki egyetlen komolyzenei programot sem hagyott ki. Idén Taliándörögd fogadta a színház szerelmeseit. A zenei programokkal párhuzamosan több száz embert fogadott az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) és az NKA (Nemzeti Kulturális Alap) támogatásával megvalósuló három színházi helyszín. A Nemzeti Szín-Téren, az SZFE Globe és a Fidelio Színház Színpadán közel 70 előadást láthattak a nézők.

A fesztiválon idén először üzemelt nagy sikerrel a Színészautomata, amelynek bevételét a szervezők a látogatókkal közösen jótékony célra ajánlják fel. A Hagyományok Háza szervezésében megvalósuló Folk Udvarban többek között Berecz András is megfordult, valamint fellépett a Muzsikás és a Zagyva Banda is. A LEMangURIA Kreatív Mozgásudvar igazi oázis volt a fesztiválozók számára. Az Artjáró udvarában egymásnak ismeretlen fesztiválozók

gyűltek egy sátor alá és vitatták meg véleményüket a mesterséges intelligenciáról vagy a virtuális valóságról.

Idén a taliándörögdi ElevenKertbe költöztek a Cseh Tamás Program zenekarai; a Kocsor Háznál frissen megalakult Fonó Udvar pedig a budapesti Fonó népzenei és világzenei kínálatát hozta el.

A reformáció 500 éves évfordulójának tiszteletére közös helyszínnel készült a református és az evangélikus egyház. A Néprajzi Múzeum idén egyedüli múzeumként vett részt saját udvarral a fesztiválon közösségi lazítójával, az Etno Ligettel. Népszerű volt a több civil szervezet összefogásával működő Művészetek Zöldje, ahol például a WWF, a Jane Goodall Intézet és a Greenpeace is kitelepült.

Ötezer kilométer, 211 kézműves, 2 lánykérés

A települések között közlekedő, 50 kilométeres távot teljesítő Csigabuszok idén több mint ötezer kilométert tettek meg a 10 nap alatt. A Művészetek Völgyében ezúttal 211 kézműves és 60 vendéglátós vett részt. A fesztiválon két lánykérés történt. Az egyiket a Muharay Udvarban egy spontán módon

szerveződő, 120 tagú népi együttes is kísérte. A legfiatalabb völgylakó 2 hónapos, míg a legifjabb sátorozó egy 8 hónapos kisbaba volt. A legidősebb önkéntes völgymunkatárs egy 54 éves anyuka volt.

A Magyar Vöröskereszttel közösen idén is minden nap volt véradás, amelyért cserébe napijegyet kaptak a felajánlók: 950 véradó érkezett, akik így összesen

2850 emberéletet mentettek meg.

120 sportos fesztiválozó vett részt a félmaratonon és az öt kilométeres kapolcsi földönfutók versenyén; az indulókat lelkes, 200 fős szurkolói csapat buzdította a rajtnál, a taliándörögdi Nemzeti Szín-Tér melletti focipályán.