Az egykori Nirvana basszusgitárosa tavaly nyáron alapította a Giants in the Trees nevű formációt, és egy évet kellett várni az első videoklipjükre.

Tavaly nyáron alapított új rockbandát Krist Novoselic, a Nirvana basszusgitárosa. A Giants in the Trees egy régi amerikai testvéri szövetségnek, a Grange-nek köszönheti létét. A szervezet lényegében földművelési szövetség, együttműködés, aminek lényege, hogy a családok összefognak a hatékonyabb munka érdekében. Ez a közösség nagyon közel áll Novoselic szívéhez, de a zenakar többi tagjának is köze van hozzá ilyen-olyan módon.

Az egyértelmű, hogy a természet nagyon közel áll a washington államban élő bandához, és ez a videóban is megjelenik. A klip nagy része

egy predátoros/rambós erdőben készült,

ahol különböző beállításokban jelennek meg a zenekar tagjai, hol mozognak, hol csak vigyorognak a kamerába. Az erdős jelenetek lényegében egy együttesfotózáson készült werkfilm részei is lehetnének, nem bonyolították túl. Ezen kívül van még két betét a klipben, az egyik, mikor a kamera egy kajak orrárán ülve veszi a vizes területet, a másik, mikor néhány vágás erejéig a banda egy vidéki kiskocsmában lép fel. Aztán vissza az erdőbe, és vége. Bájos lett.

A nagy természetvédő Novoselic viccből azt mondta a klipről, hogy egy filmstúdióban vették fel, és

a növényeket műanyagból, szivacsból és mindenféle anyaból készítették,

hogy minél élethűbb legyen. És mivel ez kétmillió dollárba került, a stúdió környékén minden fát kivágatott, hogy egy ott felhúzott golfpálya bevételeivel tudja állni a kétmilliós forgatási költséget - írja a CoS.