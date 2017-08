Csak egy lagzit akartak, nem gondolták, hogy ez lesz a vége

Szokványos lagzira készültek Szentendre főterén, de végül egy opera fináléjában találták magukat. A közönség, a friss házasok és a Szentendrei Teátrum társulata is jól járt a bátor megoldással.

Múlt pénteken volt A sevillai borbély bemutatója a Szentendrei Teátrumban. Az előadás a főtéren volt, és a szervezők nem sokkal a kezdés előtt tudtak meg, hogy a színpadhoz közeli vendéglőben lakodalom készül. Mivel

a hangos mulatozás veszélyeztethette volna az előadást.

A rendező, Kerényi Miklós Gábor (KERO) végül úgy oldotta meg a helyzetet, hogy mindenki jól járt. Az előadás nagy sikerrel lement, és a lagzi is jól sikerült, sőt. A nagy ötlet az volt, hogy A sevillai borbély fináléjában lévő esküvői jelenetet egyszerűen a szentendrei főtéren lakodalmát ülő házaspárral játszatta el.

A rendező, Kerényi Miklós Gábor a Blikknek azt mondta, „veszély leselkedett az előadásra, mert a közeli vendéglőben egy lakodalom készülődött, amit a kezdés előtt nem sokkal tudtunk meg. Megpróbáltunk tárgyalni az üzletvezetővel és a párral is, végül Lőrinczy György főigazgató sugalmazta az ötletet, ami megoldotta a helyzetet. Félve kérdezte, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk behívni a párt az előadás fináléjába. Azonnal rácsaptam.”

Kerényi Miklós Gábor azt is mondta, jó volt látni, hogy a közönség és a násznép is végig tapsolta a jelenetet: „egy szabadtéri, happening-szerű alkalomba, ahol egyébként is a közönség között, kicsit őket is bevonva játszunk,

tökéletesen belefér egy ilyen dolog. Boldogan le is vezényeltem a jelenetet.

Felállítottam a párt a zongoraasztalra, épp úgy, ahogyan az a darabban is van, sőt, még azt is besúgtam nekik, hogy mikor kell csókolózniuk. Így mindenki jól járt. Ők visszavették a zenét és nagyon figyeltek az előadásra, amíg tartott, mi pedig szerintem életre szóló élményt okoztunk nekik.”

A rendező már azon gondolkodik, hogy legközelebb is hasonló megoldással élne a zárójelenetben. Vagyis – megfelelő díjazás ellenében – lehetőséget biztosítanának azoknak a pároknak, akik az előadás napján házasodnának. A sevillai borbély-t később Győrben, Szegeden és a Budapesti Operettszínházban is előadják a következő évadban.