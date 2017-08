Újra van magyar fellépő a világ legnagyobb fesztiválján

A Recirquel Újcirkusz Társulat 22 alkalommal lép fel az Edinburgh Fringe Fesztiválon, a világ legnagyobb fesztiválján.

Idén 70 éves a világ legnagyobb fesztiváljaként is emlegetett Edinburgh Fringe Fesztivál, és ami talán ennél is érdekesebb lehet, hogy tíz év után ismét lesz magyar fellépő. A Recirquel Újcirkusz Társulat augusztus 3. és 27. között

főműsoridőben 22 alkalommal

mutathatja be az erre az alkalomra átrendezett Párizs Éjjel című darabját. Érdekesség, hogy a Fringe-en fedezték fel annak idején Robin Williamst, Hugh Grantet, Emma Thompsont és Jude Law-t is.

1996-ban, az 50. fennállási évfordulóján, a Guinness Book of Records a Fringe-et nevezte meg

a világ legnagyobb fesztiváljának,

ami azóta sem változott. Az idén 70. születésnapját ünneplő fesztiválra kétmillió látogatót várnak, a több mint 3000 előadás és 300 fellépő közt most ismét lesz egy magyar csapat is, a Recirquel. Az első magyar újcirkusz társulatot az utóbbi két évben a világ legnagyobb színházaiba és fesztiváljaira hívták meg, tavaly első magyar produkcióként válogatták be a csapatot a CINARS hivatalos programjába, a Cirque Du Soleil világhírű kőszínházában, a La Tohu-ban pedig Recirquel előadás nyitotta az évadot.

A társulat alapítója és művészeti vezetője, Vági Bence azt mondta, „a Fringe-ben az a legnagyobb kihívás, hogy jó helyszínt kapj, hogy ne vessz el a rengeteg produkció közt. Nekünk ez elég jól sikerült, mert esti főműsoridőben léphetünk fel,

a fesztivál egyik kiemelt helyszínén,

a George Square-en felállított nagy sátorban. A társulat életében a fesztiválon fellépni hatalmas lehetőség, mert a Fringe-en mindenki ott van, aki a szakmában számít. A világ legnagyobb színházainak és produkciós ügynökségeinek képviselői innen toborozzák a következő évek fellépőit. Igazán különös játéka a sorsnak, hogy a Recirquel alapításának gondolata éppen a Fringe-en, egy újcirkusz előadás közben fogant meg bennem.”

A társulat kifejezetten a Fringe-re újította fel teljesen a Magyarországon 2014-ben debütált Párizs Éjjel című előadását, amely a 30-as évek Párizsának varieté világát és forró hangulatú lokáljait idézi meg. A darab címét a magyar származású világhírű fotóművész, Brassaï (eredeti nevén Halász Gyula) első albuma, a Paris de Nuit adta, és az előadást is az ő képei ihlették. Állítólag az átrendezés után nemcsak a jelmezek, a sminkek újulnak meg, hanem az egész előadás

még fülledtebb, még brassaisabb lesz, és még több lesz benne az interakció a közönséggel.

A most felújított darab az elmúlt két évben Bogotától Párizsig a világ több színházában aratott közönségsikert. Tavaly másfél hónap alatt több mint 18 ezren látták Párizsban, köztük Jean Paul Gaultier világhírű divattervező, aki szerint a Párizs Éjjel volt az egyik legjobb cirkuszi előadás, amelyet valaha látott.