Megható feldolgozással emlékezett a Linkin Park énekesére

Chris Martin a Coldplay koncertjén egy nagyon megható In The End-verzióval búcsúzott Chester Benningtóntól.

A Coldplay a héten kezdte meg észak-amerikai turnéját. Kedd este New Jersey-ben adtak stadionos koncertet, és Chris Martin két szám között megemlékezett a Linkin Park énekeséről, Chester Benningtonról, aki júliusban lett öngyilkos.

Chris Martin a leghíresebb Linkin Park-dalt, az In The End-et választotta a búcsúhoz. Ez nyilván nem könnyű feladat, egyszer újra is kezdte, előtte pedig annyit mondott: „sejtem, hogy ez majd a YouTube-on köt ki, szóval jól szeretném csinálni”.

A Coldplay keddi koncertjén ott volt a Linkin Parkból Mike Shinoda is, aki szintén feltett részletet az emlékdalból az Instagramra. Annyit írt alá, hogy „köszönöm, Coldplay! Gyönyörűen szólt”.

Thank you @coldplay It sounded beautiful. Mike Shinoda (@m_shinoda) által megosztott bejegyzés, 2017. Aug 1., 20:09 PDT

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!