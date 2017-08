Megölt egy hajléktalant az ismert rapper

Kidd Creole, az egykori Grandmaster Flash and The Furious Five tagja állítólag többször megszúrt egy hajléktalant, mert az beszólt neki.

A hiphop és a rap úttörőjeként ismert, egykori Grandmaster Flash and The Furious Five tagját emberöléssel vádolják. Állítólag Kidd Creole (teljes nevén Nathaniel "The Kidd Creole" Glover Jr.) kedd este

leszúrt egy hajléktalan férfit Manhattanben.

Egyelőre annyit tudni, hogy a hajléktlan férfi azt mondta Kidd Creole-nak, hogy „szégyentelen buzi". A TMZ információ szerint Kidd Creole erre kést rántott, és háromszor megszúrta a férfit. Kétszer a mellébe, egyszer pedig a fejébe vágta kését. Kidd Creole-t egy biztonsági kamera felvételei alapján azonosította, majd vette őrizetbe a New York-i rendőrség szerdán.

Az 55 éves hajléktalan férfit a támadás után azonnal kórházba vitték, de már nem tudták megmenteni. A New York Times azt írja, Kidd Creole-nak akár az életfogytig tartó börtönbüntetéssel is számolnia kell.

Kidd Creole tagja volt a Grandmaster Flash által alapított, bronxi Grandmaster Flash and The Furious Five-nak. A '70-es évek közepén már jó párszor játszottak ilyen-olyan bronxi bulikban, és elég jól ismerték őket, de a hivatalos alapítás éve 1976. Az együttes egészen a '80-as évek végéig együtt maradt, igaz, közben minden tag intézte a saját projektjét is, meg aztán volt egy három éves szünet is 1983-tól. Első albumuk 1982-ben jelent meg, és a lemez címadó dala, a The Message lett az együttes legnagyobb slágere.

Nem csoda, hogy Jay Z is a dal szövegével kezdte felkonferálni őket 2007-ben, mikor a Grandmaster Flash and The Furious Five bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be.