A szexbotrányba keveredett R. Kelly koncertjeire nem fogynak a jegyek

Máris bajba került állítólagos szektája miatt R.Kelly: négy állomását is le kellett mondani After Party című turnéjának.

Az énekest a BuzzFeed vádolta meg egy riportjában azzal, hogy nőket tart fogva, akiket szexuálisan is kihasznál, és életük minden területét kontrollálja. R. Kelly ügyvédje útján tagadta a vádakat, a Billboard viszont most arról ír, hogy az énekes szakmai stábjában is válságot okozott a hír. Úgy tűnik, hogy ügynöke is otthagyja R. Kellyt, három augusztusi koncertjét (New Orleans, Baton Rouge, Dallas) pedig már le is kellett mondani, mert olyan kevés jegy fogyott rájuk.

Ez azért is érdekes, mert az 51 éves R. Kelly nagyon népszerű előadó, aki folyamatosan koncertezik, hiába voltak már ellene korábban is szexuális zaklatással kapcsolatos vádak. Egy koncertszervező viszont most a Billboardnak arról beszélt, hogy mióta a legújabb, a BuzzFeed által közzétett vádak megjelentek, teljesen leállt a jegyvásárlás. A TMZ szerint pedig a botrány kirobbanása utáni első koncertjére Virginia Beachen is csak a jegyek alig fele fogyott el.

A turné következő állomásain arról számoltak be, hogy ugyan nem mennek túl jól a jegyek, de azért valószínűleg meg lehet majd tartani a koncerteket. R. Kelly is azzal nyugtatgatta rajongóit egy videóban, hogy ne üljenek fel a rémhíreknek. Hivatalos indoklás egyébként nem érkezett az énes stábjától arról, hogy miért kellett lemondani a koncerteket.

A BuzzFeed cikke után több, állítólag fogva tartott fiatal nő is tagadta a vádakat, de családjaik szerint úgy viselkednek, mintha átmosták volna az agyukat.