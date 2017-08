Paul McCartney is besegít a Foo Fightersnek

Paul McCartney is dobol a Foo Fighters legújabb albumán, amit a Dave Grohlék fél éven át rögzítettek, és szeptemberben jelenik majd meg. De a lemezzel kapcsolatos legnagyobb titkot továbbra is tartják.

Kiderült, hogy Paul McCartney is dobol a Foo Fighters következő albumán (Concrete and Gold), amit tavaly decemberben kezdtek rögzíteni, és idén májusig tartott a munka. A Foo Fighters az ET Canadának mesélt a felvételről, és a dobos, Taylor Hawkins azt mondta, hogy McCartney úgy ment be a stúdióba, hogy nem is ismerte a számot. Grohl elővett egy akusztikus gitárt, gyorsan megmutatta neki, aztán

McCartney odaült saját dobfelszereléséhez,

amit technikusa állított fel közben. Utána Hawkins beszámolt a dobverőjével, és McCartney már kezdte is a többiekkel. Kétszer vették fel, és már készen is voltak.

A lemezfelvételről Dave Grohl még júniusban mondta a BBC rádiójának, hogy mennyire nehezére esett fél éván át titokban tartania az új lemezt. Azt mondta, „nagyon nehéz volt, mert hazudtam az összes újságírónak, közben pedig alig várom, hogy hallják az emberek”. Azt is elmondta, tudja, hogy mindenki ilyeneket mond az aktuális lemezéről, de

ő tényleg erre a legbüszkébb.

A lemezfelvétel egyik érdekessége volt, hogy egy tömbbel arrébb a Queens of the Stone Age is éppen lemezt rögzített. Állítólag naponta jártak át egymás stúdiójába kávét és fánkot lopkodni, és közben persze bele is hallgattak az új anyagokba. Grohl azt mondta erről, hogy a belehallgatásoknál annyit egyértelműen érezte, hogy

fú, gyerekek, a rock and roll él és virul!

Dave Grohl elmondta, hogy nem McCartney az egyetlen vendégzenész a Concrete and Gold-on. Viszont azt is mondta, hogy ezt a titkot a végsőkig megtartják maguknak. Viszont elmondta, hogy az illető a

legnagyobb popsztár a világon,

aki pont a lemez egyik legdurvább számában vokálozik. Grohl korábban a Rolling Stone-nak mondta, hogy nem is ők kérték fel a sztárt, hanem egyszer ő jött oda hozzájuk azzal, hogy nagyon szeretne énekelni az egyik lemezükön. A titokra valószínűleg szeptember 15-ig kell várni, mert úgy néz ki, Dave Grohl nagyon eltökélt, és ki akarja bírni addig.