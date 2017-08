A Sziget nyitónapján, szerdán lép fel a Nagyszínpadon a boszniai Dubioza Kolektiv, és úgy tűnik, már nagyon várják a fellépésüket, videóval üzentek.

A rock-punk-folk-világzene keverékével operáló boszniai Dubioza Kolektiv egy videóval üzent a Sziget Fesztivál közönségének. A dallamot a Moloko Sing It Back-jének refrénéhez hajlították, a szövegbe pedig néhány magyar szót is csempésztek. A végén még egy visszfogott „viszlát” is belefért.