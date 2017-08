Elektromos durvulással készül a Szigetre a svéd lány

Rein művésznéven járja Európát Joanna Reinikainen, aki 2014-ben robbant be Svédországban. Durva, elektromos, és kemény üzenetekkel terhelt zenéjével azóta sikerült áttörnie az ország határait, és idén már a Szigeten is fellép: az Európa Színpadról tomboltatja meg a közönséget szombat este. A klipjeit elnézegetve, zenéjét hallgatva az ember könnyen abba a hibába eshet, hogy egy hétköznapjait is dühösen, tombolva élő svéd lányt képzel el, ehhez képest Johanna egy bájos, kedves és sokat nevető nő. Aki történetesen kemény elektronikus zenével és dobos gidáival szereti kábítani a közönséget. A Szigetre készülve értük el telefonon. Interjú.

Amikor először találkoztam a zenéjével, az jutott eszembe, hogy hú, ez a nő nagyon akar mondani valamit. És ahogy észrevettem, elsősorban a politika és a mély, sokszor fájdalmas érzelmek jelennek meg a dalaiban, néha dühvel párosulva. Kihagytam valamit?

Igen, ahogy mondod. A zeném, a szövegeim tele vannak érzelmekkel, és sokszor politikai témákat dolgozok fel. Egyébként legjobban talán a szenvedés és a küzdelem írják körül legjobban a zenei témáimat. Főleg az a küzdelem, ami ahhoz kell, hogy

fel tudj állni, ha nagyon a padlón vagy.

És akár egyfajta bosszú is benne van. Engem nagyjából 6 éven át piszkáltak az iskolában. Emiatt mindig azt éreztem, hogy meg kell mutatnom az ilyeneknek, hogy én is ember vagyok, és ilyet nem tehetnek velem, hiszen nem is ismertek. És nekem Rein az egész életemet jelenti, és azt, ahogy én látom a világot. A legújabb kislemezem, a Freedoom lényegében erről szól.

Azt lehet tudni, hogy miért csinálták, miért piszkálták annak idején?

Nem, igazából nem tudom, és akkor sem tudtam. Visszatekintve az egészre, talán azt mondanám, hogy néhányan féltékenyek voltak rám. De tényleg nem tudom. Egyébként azt észrevettem, hogy az emberek mindig találnak valamit bennem, amiért esetleg nem szeretnek. Én

nagyon nyitott vagyok, de közben őszinte és szókimondó.

Mindig elmondom, amit gondolok, és nem félek a véleményemet másokkal közölni. Szerintem ezt az emberek nagy része, és leginkább a férfiak, nem szeretik. Sokuk szerint jobb, ha a nő csendben van és csinos. Én mondjuk, csinos voltam a suliban, de közben erős és hangos is, ami már sok volt ezeknek az embereknek. Egyébként még a lányoknak is. Féltek is tőlem. [nevet]

Visszatérve a zenére. Még az is feltűnt elsőre, hogy a zenei stílusa és az üzenete meglehetősen jól passzolnak egymáshoz. Melyik volt meg előbb az indulásnál?

Fú, ez egy elég nehéz kérdés... Szerintem ezek együtt jöttek. A másik, amit mondani tudok a kezdetekről, és arról, hogy mi befolyásolt akkor, az az, hogy én eddig még

nem láttam olyan női előadót, aki ilyen zenét csinálna.

Tehát aki ugyanilyen zenéhez ugyanilyen vagy hasonlóan erős üzeneteket párosítan. Szóval azt mondtam magamnak, hogy ezt meg kell csinálni.

Ez nagyjából mikor volt? Mikor találta ki, hogy zenész lesz?

Gyerekkoromban egyáltalán nem gondoltam erre, nem fogalmaztam ezt így meg. Pedig a zene határozta meg a mindennapjaimat már akkor is, mivel a szüleim a zeneiparban dolgoznak. A tévében is szinte kizárólag MTV-t néztem. 13 éves koromban már csináltam zenéket, amiket felvettem, mégis azt mondanám, hogy leginkább csak fogyasztottam a zenét. Meg túl

szégyenlős is voltam ahhoz, hogy megmutassam nagyobb közönségnek.

Aztán nagyjából 24 éves koromban, 2014 körül jött az előbb említett elhatározás. És akkor felraktam a SoundCloudra a demóimat, hogy megnézzem, mi történik.

És mi változott akkor, mikor 24 éves lett, és ki mert lépni a nyilvánosság elé a demókkal?

Egy csomó dolog történt velem akkor. Először is kidobott a barátom. Aztán akkor hagytam ott az iskolát, mert elfogyott a pénzem. Grafikusnak tanultam. Szóval

fordulóponthoz ért az életem, ezért éreztem úgy, hogy érdemes megpróbálni.

És akkor láttam, hogy nagyot robbant a demóm a SoundCloudon. Az első napon már megjelent egy brit cikk a számomról. És csak annyit tudtam mondani, hogy „mi? Ez nem lehet igaz!” És akkor a zeném elkezdett terjedni a neten.

Említette a dizájnt, a grafikát... Valaha gondolt arra, hogy az üzenetét a zenén kívül más formában is megpróbálja átadni?

Igazából szeretek művészkedni, főleg festeni, de most csak a zenére szeretnék fókuszálni. De ki tudja, talán néhány év múlva kipróbálom, visszatérek a dizájnhoz, festéshez. Attól függ, milyen hangulatban leszek.

És más zenei stílusok valaha felmerültek? Vagy marad ennél a vad, keményen elektronikus zenénél, ami talán az EBM-hez áll legközelebb. Egyáltalán jó helyen járok, mondhatom, hogy ez EBM-es?

Nem teljesen EBM, mert szerintem az én zenémben több van. Punkos hangzás az EBM-ben is van, de szerintem ez a vonal sokkal erősebb nálam. Az én zeném egy elég kemény keveréke a punknak és a durvább elektronikus zenének. Az viszont biztos, hogy szeretnék több popot beletenni, és az electro felé is elmenni. Ezeket folyamatosan akarom keverni. Nem szeretném, hogy majd olyanokat mondjanak, hogy igen, ez egy tipikus Rein-hangzás. A lényeg, hogy legyen szexi, pimasz, kemény és menő. [nevet]

És mit gondolt a másfél évvel ezelőtti Joanna, mikor ebbe belevágott? Hova fog jutni másfél év múlva? Gondolta voln, hogy mindezt eléri?

Fú, hát az biztos, hogy most nagyon hálás vagyok. És igen, nagyjából talán ott vagyok, ahol másfél éve terveztem, hogy ennyi idő alatt eljuthatok. De még rengeteg út van előttem, és érzem, hogy ez még csak a kezdet. Még mindig nagyon sok tűz és energia van bennem, és arra vágyom, hogy ezt ki tudjam adni magamból. És ha lehet, ezt minél többen lássák, hallják.

Rein a színpadon háromtagú. Két dinamikus doboslány szokott segíteni a keménységben. A jövőben ez mennyire változhat? Jöhetnek új hangszerek a színpadra? Vagy akár férfi dobosok?

A jövőben jó lenne valami fémesebb hangzást is bevinni a zenébe. Élőben mindenképpen. Ezen kívül jó lenne, ha még többet táncolnék, de azt szeretném, ha csak lányok lennének a színpadon. Nem hiszem, hogy bármi szexibb lenne két dobos lánynál, akik izzadnak, tele vannak energiával, közben pedig tombol a zene.

És az elvenne vagy hozzáadna a szexiséghez, különlegességhez, ha mindez svédül szólna?

[nevet] Neeem. Nem is szeretem igazán a svédet. A svéd nem szexi, hanem egy elég csúnya nyelv. Szeretnék nemzetközi maradni, és szeretnék kitörni Svédországból. De talán törökül el tudom képzelni. Rein törökül. [nevet] Majd meglátjuk.

És hogy lett Sziget-fellépő? A menedzserével találták meg a fesztivált, vagy a fesztivál szervezői jelentkeztek?

Egy korábbi menedzserem mondta, hogy a Sziget szeretne engem meghívni. És így vettük fel a kapcsolatot.

Mit várhatunk a szigetes Rein-koncerttől?

Az biztos, hogy nagyon nyers és energikus lesz. Egyelőre nem tudom, hogy lehet-e, de örülnék, ha használhatnánk majd LED-falat. Az már sajnos biztos, hogy csak az egyik dobos lány lép fel velem. És mivel csak ketten leszünk a színpadon, kétszer annyit adunk bele.

Lesz ideje a koncert után vagy előtt körülnézni? A fesztiválon vagy akár a városban?

Ezt még nem tudom, meglátjuk. Örülnék, ha látnék néhány bandát, ha már ott vagyok Európa egyik legnagyobb fesztiválján. Ha lesz rá időm, akkor nagyon szeretném megnézni például PJ Harvey-t.

És mik a tervek még 2017-re?

Remélem, összejön néhány showcase koncert Nagy-Britanniában, és lóg a levegőben még néhány európai koncertidőpont az őszre.