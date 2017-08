Az oasises Liam Gallagher a szám közepén sétált le a színpadról

Csütörtökön kezdődött a Lollapalooza fesztivál, és az egykori Oasis énekese, Liam Gallagher is fellépett, de a koncert rövidre sikerült, mert négy szám után mindenféle magyarázat nélkül lesétált a színpadról.

Összesen 20 percet játszott Liam Gallagher a Lollapalooza fesztiválon, ami csütörtökön kezdődött Chicagóban. Együttesével összesen négy számot játszottak el, aztán Gallagher fogta magát, és

lesétált a színpadról.

A mikrofonba semmit nem mondott az akcióról. Magyarázatnak mindenképpen sovány, de tény, hogy a Greedy Soul című számot játszották, és Gallagher éppen a

vad szívem van, sz.rok rá! Ok?

sor után lépett le. Ami nem lehet magyarázat arra, hogy miért hagy ott valaki egy koncertet még a fele előtt, mindenesetre nem mondható, hogy nem adott kellő nyomatékot a szövegnek. Gallagheréknek egy órát kellett volna játszaniuk, a 20 perc ehhez képest nagyon kevés.

Nem sokkal később, amikor a koncertjének eredetileg be kellett volna fejeződnie, a Twitteren kért bocsánatot.

Elnézést kérek azoktól, akik eljöttek a chicagói bulira, tegnap nehéz koncertem volt, tönkretette a hangomat. Teljesen kivagyok - írta.

Az a bizonyos előző esti koncert a Lollapalooza egyik bemelegítő bulija volt a Park West nevű kis klubban, a város északi részén. Gallagher 13 számot adott elő, köztük régi Oasis-dalokat is, de a legtöbb októberben megjelenő új albumáról szólt. Az előző esti buli és a rekedtség természetesen

nem magyarázat

arra, hogy miért sétál le valaki szó nélkül a színpadról. Az külön aranyos, hogy igazi, „nem hagytam itt semmit?”-fejjel néz körbe, ami a videó 26. másodpercénél látszik.

Az idei Lollapalooza vasárnapig tart, és fellép többek között a brit Muse és az új-zélandi Lorde is. A fesztivált amúgy 1991-ben rendezték meg először, azóta évente megrendezik, bár volt egy nagyobb szünet 1997 és 2003 között. 2010-ben utazó fesztiválként az Egyesült Államokon kívül is bemutatkozott, Európába 2014-ben érkezett, a berlini Tempelhof repülőtéren tartották. Idén július végén pedig Párizsban is rendeztek Lollapaloozát.