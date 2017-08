Pink a közönség felett röpködhet a Szigeten

Lenyűgöző látványvilágra és akrobatikus showelemekre számíthatunk a Szigeten Pinktől, aki, mint turnéállomásainak mindegyikére, Budapestre is magával hozza családját. Az énekesnő már különleges igényeit is leadta a szervezőknek.

Ahogy az Origo is megírta, Pink egy hosszabb kihagyás után kezdett újra turnézni, így ő maga is lámpalázas volt koncertsorozata kezdetén, azóta viszont sikerrel veszi az akadályokat, és szigetes koncertjén is valami nagyon látványos dologra készül. A szervezők szerint még az is előfordulhat, hogy a közönség fölött repkedve énekel majd néhány dalt - kíváncsiak vagyunk, hogy ez összejön-e.

Pink már üzent is a rajongóinak a Facebookon: "Sziget Festival! Ott lesztek?" - írta ki magyarul az oldalára.

Az énekesnő már a saját és népes kíséretének kéréseit is leadta a szervezőkenk. Pink listáján elsőként két csokor fehér rózsa szerepel, amit az öltözőjében szeretne látni, és azt is leszögeözte, hogy - mivel a családjával érkezik - gyerekbarát legyen az öltöző.

Dinner time P!NK (@pink) által megosztott bejegyzés, 2017. Júl 16., 21:42 PDT

Mivel nagyon figyel az étrendjére, többféle tea, organikus méz, organikus citrom és egy halom különböző, szintén természetes módon termesztett bogyós gyümölcs is van a listán. De organikusnak kell lennie a szeletelt sárgarépának és zellerszárnak is.

A show-jában szereplő táncoslányoknak gyümölcs- és zöldségtálat, avokádót, 70 százalékos kakaótartalmú csokit és egy zacskó gumimacit rendeltek. A fiúk csokiszeletet kértek a zöldségek és gyümölcsök mellett.

Pink a fesztivál -1. napján, szerdán lép fel a nagyszínpadon, de konceretezés közben még klipet is forgat új dalához. A What About Us-t elvileg pontosan a szigetes koncertje utáni napon, augusztus 10-én ismerheti meg a nagyvilág, de hátha a budapesti is közönség hallhat majd belőle valamit..