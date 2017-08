Teljes stíluskavalkád a Sziget nagyszínpadán

Izgalmas stílusbeli ívet írnak le csütörtökön a nagyszínpados fellépők. Lesz jazz-pop, hiphop és érzelmekkelk teli zongorás dalolás is a nagyszínpadon, és kemény kezdőnapja lesz a világzenei színpadnak is.

Érdekes stílusbeli ívet ígér a Sziget Nagyszínpada a csütörtöki napra. A délután induló jazz-poptól jutunk el a nap headlineréig, a rapper Wiz Khalifáig. 16 órakor a jazzt – elsősorban énekével – bárki számára emészthető csomagoló Jamie Cullum kezdi a Dan Panaitescu Nagyszínpadon. Cullum első albumát 1999-ben adta ki, akkor még csak 500-as példányszámmal. Azóta ezek az eredeti kiadványok

többszázezer forintért cserélnek gazdát

az eBayen. A popos hangzással Cullum óriási szívességet tesz a jazznek, mivel sokan már csak a stílus nevét hallva is görcsbe rándulnak. Az ő hozzáállásukat képes megváltoztatni Cullum már csak azzal a könnyedséggel is, amivel hozzányúlt a jazzhez. Ennek igazolásául elég csak idehívni Taylor Swift Shake It Off című slágeréhez készített feldolgozását.

A nap második nagyszínpadosa a brit Tom Odell, az érzelmes, mégis energikus énekes-zongorista. Odell legtöbb dala kellemesen lassú zongorával és énekkel indul, aztán egy kinyílás után megy át egy lüktető slágerbe. Odell már 13 éves kora óta ír dalokat, de sokáig titokban tartotta szeretett tevékenységét, mert úgy érezte, hogy

egyáltalán nem menők a számok.

Az első nyilvános reakciók alapján akár jól is érezhette: kisebb helyeken lépett fel, ahonnan többször az utána következő zenekarok röhögve tolták le a színpadról. Aztán Odell nem adta fel, rájött, hogyan lehet hatásosan fellépni, és milyen dalokkal lehet megfogni a közönséget. Két albuma jelent eddig meg, és mindkettő tarolt Nagy-Britanniában. A Szigeten 17:45-től lehet ellenőrizni, meddig jutott Odell előadói képessége a kocsmai megaláztatások óta.

19:30-kor a lendületes skót rockzenekar, a Biffy Clyro folytatja a Nagyszínpadon. A banda '95-ben alakult, és az első két évben csak próbáltak és számokat írtak. Talán ennek a tempónak tudható be az is, hogy első albumuk csak hét évvel később, 2002-ben jelent meg. És valószínűleg emiatt van az is, hogy

a Biffy hangzásán szinte alig érződik a '90-es évek rockja.

Amit egyébként Wiz Khalifa – a Nagyszínpad csütörtöki programját lezáró – show-jában sem érdemes keresni, hiszen a Cameron Jibril Thomaz néven született Khalifa a rapben utazik. Ráadásul nagy sikerrel. Néhány hete megelőzte a YouTube-on az éveken át listavezető PSY-t. Wiz Khalifa népszerűségét a jelenlegi youtube-os rekorjda mellett az eddigi magyarországi fellépéseinek sikere is mutatja. A több tízezres közönség garantált, ezért is nehéz melléfogni egy szigetes Wiz Khalifa-bulival. Az idei lesz neki a harmadik, de járt már VOLT-on és a Balaton Soundon is.

Az A38 és az OTP színpadán csütörtökön indul be az élet, mert az első napon, szerdán itt még nem voltak koncertek. A csütörtöki fellépők közül pedig érdekes lesz az amerikai rapper, Watsky. A kölyökképű előadó lassan 31 éves, és úgy pörög a nyelve, hogy csak a legelszántabb kezdő slammereknek ajánlott, ugyanis a félénk próbálkozók kedvét valószínűleg egyéletre elveszi lehengerlő tudása. Watsky már jó 15 éve benne van a slam poetryben, és a legjobb szó a teljesítményére: bámulatos. Főleg ha az ember belegondol, hogy az az apró –, egyáltalán nem otromba –

pöszeség valószínűleg csak hátráltatja a darálásban.

A késő esti sávban, 23:45-kor játszik a brit Alex Clare is bandájával. Ha Watsky kölyökképű volt, akkor Alex koravén. A szinte mindig micisapkában megjelenő énekes egy évvel idősebb az amerikai slammernél, mégis szinte

generációkat lehet életkoraik közé tippelni.

Az Alex Clare formáció fiatalos hangzása, és érettebb fizimiskája között van egy kifejezetten izgalmas ellentét, ami csak hozzáad az együttes különlegességéhez. Kinézetük alapján talán sokkal inkább közel állna hozzájuk valami folkosabb megoldás, mégis baromi modern, sokszor elektronikus a zenéjük.

A csütörtöki nap egyik legizgalmasabb helyszíne a világzenei színpad lesz, ahol a kecskeméti trió, a Zoord kezdi, ahol Szilágyi Áron dorombművész révén nézhetjük meg, hogyan lehet vezető szerepe egy együttesben olyan kiegészítő hangszernek, mint a doromb. Utánuk jön a mindig nagy bulit csináló Parno Graszt, a klasszikus cigányzenét játszó tömegzenekar. Őket követi a Kerekes Band, aztán a Söndörgő, Lajkó Félix és az Óperentzia, végül pedig a Firkin játszik 23:15-től. A csütörtöki világzenei csomag érdekessége, hogy

kizárólag magyar együttesek lépnek fel,

a másik pedig az, hogy nagyon komoly felütés, és kihívás is azoknak a koncerten ugrálni vágyóknak, akik nem szeretnének kidőlni mindjárt az első napon. Ugyanis a világzenei színpadon is csütörtökön indul a buli.