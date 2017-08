Tüdőrákjáról beszélt a Rolling Stones gitárosa

Ronnie Wood felkészült a legrosszabbra, miután kiderült, hogy tüdőrákja van. Most viszont úgy érzi, szerencsés, hogy ilyen életmód mellett ennyivel megúszta a betegséget.

Először beszélt részletesen betegségéről a Rolling Stones 70 éves gitárosa, Ronnie Wood, akit három hónapja diagnosztizáltak tüdőrákkal egy rutinvizsgálat után. A Mailnek adott interjújában bevallotta, hogy élete legrosszabb időszakát jelentette betegség, amelyet sokáig titokban tartott.

Ronnie Wood tüdejében a zenekar orvosa fedezte fel az elváltozást, és egy hétig nem lehetett tudni, hogy mennyire aggresszív a tumor. Arról beszélt, hogy bármi lett is volna a tesztek eredménye, abban biztos volt, hogy nem hajlandó kemoterápiára, mert nem akarta elveszteni védjegyének számító hajkoronáját. Már arra is felkészült, hogy el kell búcsúznia családjától.

A gitárosban nála 31 évvel fiatalabb harmadik felesége, Sally Wood tartotta a lelket. Mikor kiderült, hogy a betegség korai stádiumban van, és a rák nem terjedt tovább a testében, Ronnie Wood azonnal alávetette magát a műtétnek. Azóta háromhavonta ellenőrzik, hogy minden rendben van-e a tüdejével.

A gitáros, aki nemrég ünnepelte 70. születésnapját szerencsésnek tartja magát, amiért ilyen könnyen megúszta a dolgot. Azt mondta, igazából nem is lepte meg a diagnózis, mert csak most egyéves ikerlányai születése előtt, ötven év után hagyta abba a dohányzást - a többi, az életformával járó rossz szokásról nem is beszélve. Szerinte igazából már nem is kellene a világon lennie.

Odafent valaki biztos kedvel engem - mondta.