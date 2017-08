The Chainsmokers és 25 éves szülinapi buli a Szigeten

Nem kell tartani attól, hogy négy nap fesztivál és a péntek-szombati nagyüzem után vasárnapra leül a buli a Szigeten: ma lesz a 25 éves szülinapi parti, érkezik a tavalyi év egyik legnagyobb slágerét produkáló The Chainsmokers, és az őket felfedező Steve Aoki is.

19 órától a szokásos nagyszínpad előtti partira várják a nagyérdeműt, de a téma most kifejezetten különleges lesz: szülinapi bulit tart magának a 25 éves fesztivál.

De nemcsak a fesztivál ünnepli magát a nagyszínpadnál, hanem a brit indie rock zenekar, a White Lies is, amelynek tagjai kereken tíz éve zenélnek ezen a néven. A zenekar nem először jár a Szigeten: 2011-ben például annyira jól érezték magukat, hogy klipet is készítettek a budapesti koncertből a The Power & The Glory című számukhoz. Az intenzív kezdeti időszak után a 2010-es években visszavett a White Lies, de tavaly ismét új albummal jelentkeztek Friends címmel.

19 30-tól egy másik brit zenekar, a Hurts nevű szintipop duó érkezik a Szigetre, akik szintén gyakori vendégei a hazai fesztiváloknak. 21 30-tól viszont egy jóval híresebb duónak adják át a stafétát: érkezik a The Chainsmokers, akik tavaly robbantak be igazán a köztudatba. Az amerikai Andrew Taggart és Alex Pall EDM formációja már öt éve létezik, és EDM-körökben már 2013 környékén ismertek lettek, az áttörést 2016-os Don't Let Me Down és Closer című számaiknak köszönhetik. Utóbbit valószínűleg az is hallotta már, akinek semmit nem mond a duó neve. A Halsey közreműködésével készült Closer alig több mint egy éve jelent meg, de már több mint 1,7 milliárd letöltésnél jár a YouTube-on. Tucatnyi országban vezette a slágerlistákat, és azóta a duó dalainak garantált a több száz milliós letöltés, így első nagylemezük kiadására is rászánták magukat: áprilisban jelent meg a Memories...Do Not Open. Mivel a legnagyobb slágereikben (sztár)vendégelőadók működtek közre, kíváncsiak leszünk, hogy élőben mennyire tudja a hiányukat kompenzálni a The Chainsmokers.

Az A38 színpadon érdemes kiemelni a vasárnapi programból a The Pretty Reckless koncertjét, ugyanis az amerikai rockzenekar évek óta szerepel a fesztiválozók kívánságlistáján. és olyan rajongók is vannak, akik petíciót indítottak azért, hogy valaki hozza el végre Magyarországra a zenekart. A The Pretty Reckless legnagyobb különlegessége a frontember Taylor Momsen, egyrészt azért, mert mindig üdítő női énekest látni egy rockzenekarban, másrészt pedig azért, mert Momsen elismert színésznő is. Játszott a Jim Carrey főszereplésével készült A Grincsben, és fontos szerepet kapott A pletykafészek (Gossip Girl) című sorozatában is. Momsen a sikeres színészi karrier ellenére igazi terepének a zenélést tartja. A The Pretty Recklesst, amelyben gitározik is, 2009-ben hozta létre, és a banda tavaly adta ki harmadik, Who You Selling For című stúdióalbumát.

A Telekom Elektronic Beats Arénában vasárnap gyakorlatilag Steve Aoki-nap lesz: maga az amerikai mester csak hajnalban lép színpadra, de egész nap a brandjéhez (Dim Mak) tartozó dj-ké lesz a főszerep. (Érdekesség, hogy a kiadóból életmódmárkává váló Dim Mak indította el a The Chainsmokers karrierjét is.)

Ha valaki magyar zenekarokat szeretne hallgatni, akkor ma is a Petőfi Rádió – Telekom VOLT Fesztivál színpad felé kell vennie az irányt, ahol este az alternatív pop- és rockegyütteseké lesz a terep: fellép a Hiperkarma, a Margaret Island, és a fesztiválos közönségkedvenc Vad Fruttik is.