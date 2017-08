Lelőtték a magát golyóállónak tartó rappert

Vasárnap este ölték meg az atlantai, Yung Mazi művésznevet használó rappert, akit karrierje során már rengetegszer meglőttek, legutóbb 2016 decemberében.

Yung Mazi, azaz Jabril Abdur-Rahman akkor még megúszta a támadást, ami az NME szerint már a 11. volt, amit ellene elkövettek. A rapper utána arról írt a Twitteren, hogy golyóállónak teremtették, vasárnap este viszont már nem tudták megmenteni az életét.

A lövöldözés miatt kiérkező rendőrök egy atlantai pizzéria előtt találtak rá a több sebből vérző rapperre, aki még a helyszínen meghalt. A rendőrség szerint valószínűleg tervezett volt a támadás, mint ahogy az is, amikor december 27-én mellkason lőtték egy gyorsétteremnél.

Yung Mazi 2015-ben is kórházba került lőtt sebekkel, és akkor egy videót is készített a támadóinak, amelyben arra buzdította őket, hogy ne a lábára célozzanak, mert azok már elég golyót kaptak, és így nem is lehet megölni egy embert.

A rapper a tavaly decemberi támadást fel is dolgozta Take My Life című számában, amely nemrég jelent meg a YouTube-on.