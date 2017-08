Pink indítja be a bulit a Szigeten

A Sziget Fesztivál mínusz 1. napján még nem üzemel minden helyszín, de a Nagyszínpadon már ma is öt zenekart hallgathat meg a közönség, köztük az idei fesztivál talán legnagyobb nevét, Pinket. De ma emlékeznek meg Somló Tamásról is, aki idén lenne 70 éves.

A Dan Panaitescu Nagyszínpad programját stílszerűen a Nagy-Szín-Pad! verseny idei nyertese, a Lóci játszik indítja 16 órától. A három éve működő zenekar élete nagyon felpörgött idén: megkapták az Év Felfedezettjének járó Fonogram-díjat, és már túl vannak számos fesztiválfellépésen is, ahol megtapasztalhatták, hogy milyen nagyszínpados fellépőnek lenni. Biztosak lehetünk benne, hogy Csorba Lóci zenekara a korai időpont ellenére a Szigeten is beindítja majd a bulit olyan slágereivel, mint például a Nem táncolsz jobban, mint én. A Lóci játszik koncertje a Nagyszínpadon azért is kuriózum, mert rajtuk kívül csak egy magyar zenekar, a szombaton játszó Halott Pénz kerülhetett a külföldi sztárok mellé erre a helyszínre.

Lóciék után egy másik igazán különleges zenekar érkezik a Nagyszínpadra, mégpedig a bosznia-hercegovinai Dubioza kolektiv, akik hiphop, rock, reggae, elektronikus és bosnyák folkelemeket ötvöznek zenéjükben. Ez a műfaji keveredés elsőre talán túl furcsának hangzik, viszont nagyon jól megfér a Dubioza zenéjében. A számaik leginkább úgy írhatók le, mintha Goran Bregovic találkozott volna Manu Chaóval, és néha még a Prodigy is beszállt volna, de Gogol Bordello cigány punk zenéje is eszünkbe juthat róla. Az alap a jól táncolható balkáni zene, amibe elektronikus, rockos, vagy éppen ska és rap elemeket épít a Dubioza. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a zene kifejezetten jól fog szólni élőben, ráadásul a tagok a színpadi megjelenésre is mindig adnak.

19 30-tól a kanadai punkrock banda, a Billy Talent érkezik – már nem először - a Szigetre, de a nap, és az egész fesztivál legnagyobb szupersztárja egy bizonyos Alecia Moore, azaz - némiképp ismertebb nevén - Pink lesz. Pink egyébként szintén nem most jár először a fesztiválon: először pontosan tíz éve, 2007-ben lépett fel. Azóta viszont kiadott még három albumot, ami legalább fél tucat új slágert jelent, és

mivel már a 2007-es koncertjét is odatette, most is hasonlóra számítunk. Illetve inkább csak reménykedünk azok után, hogy tavaly kolléganőjében, Rihannában keservesen csalódtunk. Pink (és dalszerzői illetve menedzserei) viszont más oldaláról közelíti meg a popzenét: a 2000-es évek elejére tehető R&B-s indulás után inkább a rockosabb zenét és imidzset választott magának. Egy pár évig elég keveset lehetett hallani Pinkről, akinek 2012-ben jelent meg utoljára albuma, a The Truth About Love, de így is az egyik legnépszerűbb és legkeresettebb amerikai énekesnő. Úgy volt, hogy 2016-ban megjelenik következő lemeze, de a rajongóknak végül be kellett érniük egyetlen saját új dallal (Just Like Fire). Több mint egy évvel később érkezik a következő, a What Abous Us, ami már az album előfutára. Elvileg augusztus 10-én ismerheti meg a világ, azaz egy nappal a szigetes koncert után, így kíváncsian várjuk, hogy a budapesti közönség hallhat-e belőle valamit.

Pinkkel kapcsolatban is ki szokták emelni, hogy nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 2000-es évek elején a Britney Spears, Christina Aguilera és Jessica Simpson által fémjelzett popzenei környezetben megmutatta: lehet jóval karakteresebben is előadni úgy, hogy közben mégis világsztárrá válik az ember, hasonlóan az említett énekesnőkhöz.

Késő este az Európa Színpadon viszont egy olyan, mindössze 21 éves énekesnőt hallgathatunk meg, aki még sokkal messzebb áll attól, ahogy egy átlagos popénekesnőt elképzelünk. A finn Alma-Sofia Miettinen Dye My Hair című száma például egy feminista himnuszba oltott szerelmes dal, amiben a rendkívül különleges hangú énekesnő arról énekel, hogy annyira szerelmes, hogy még a haját is szőkére festené a másik kedvéért – mivel az most neonzöld. Alma 2013-ban, egy finn tehetségkutatóban tűnt fel, de csak 2016-ban jelent meg az első saját dala, és egyelőre albumot sem adott ki, mégis érdemes meghallgatni a koncertjét, mert valószínűleg nem most hallunk róla utoljára. Chasing Highs című slágere már most is népszerű a rádiókban.

Mindenképpen érdemes lesz ellátogatni a Magic Mirrorba is, ahol 23 órakor veszi kezdetét a Somló Cirqsz, amelyen a 2016-ben meghalt, artistából zenésszé vált Somló Tamásról emlékeznek meg barátai és kollégái. A család és a hazai zenészszakma által szervezett eseményen számos LGT-dal elhangzik majd a Modern Art Orchestra tagjaiból álló zenekar előadásában, akik többek között Dés Lászlót, Geszti Pétert, Bródy Jánost, Charlie-t, Tóth Verát és Tóth Gabit, az Animal Cannibals-t és az Ivan and the Parazol-t kísérik majd. A Somló Cirqszt Novák Péter állítja színpadra, a műsorvezető pedig Tilla lesz.