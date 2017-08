Leslie Mandokit ünnepelte Budapest

Páratlan sikerű koncertet adott a Man Doki Soulmates a Budapest Parkban. Leslie Mandoki, a világhírű zenész, költő és producer világsztár zenészbarátaival lépett fel. A három és fél órás koncert végén a közönség újabb és újabb ráadásszámokat követelt. Bobby Kimball, Chris Thompson vagy éppen Randy Brecker mellett fellépett Bródy János és Horváth Charlie is.

Kivételes zenészek léptek fel Leslie Mandoki együttesével, a Man Doki Soulmatesszel Budapesten. A CD-felvétel minőségű élő koncerten legalább harminc zenész működött közre. Igazából nem is egyszerű koncert volt, annál több: a hetvenes évek elején a kommunista diktatúra elő a határon átszökve külföldre menekülő és ott világkarriert elért Mandoki sokat mesélt koncert közben életéről és Magyarországról is. Az 1956-os forradalomról, édesapjáról, Németországról, családjáról, az 1989-es határnyitásról - a szabadságról. A koncerten egyébként lánya, az énekesnő Júlia is fellépett, nagy sikerrel.

Leslie Mandoki több számot énekelt, sokat magyarul is, a legtöbbnek a szövegét, versét is ő írta, többnek a zenéjét szerezte. És persze végig dobolt.

És nagyon hosszú a közreműködő barátok listája. Fellépett a zseniális amerikai énekes, Bobby Kimball, a többszörös Grammy-díjas Toto együttes alapító tagja.

Chris Thompson pedig a Manfred Mann's Earth Band-del lett világhírű, olyan slágereket énekelt, amelyeket mind a mai napig állandóan játszanak a világ rádiói. Egyik dala szerepel Zeffirelli A bajnok című filmjében (Jon Voight volt a címszereplő), If you remember me a dal címe. Sokat dolgozott Brian May-jel, ő volt az egyik sztárfellépő a Freddie Mercury emlékkoncerten.

Randy Brecker amerikai trombitás, eddig 6 Grammy-díjat kapott, összesen 13-szor jelölték. Olyan sztárokkal és együttesekkel dolgozott együtt, mint Lou Reed, Dire Straits, Aerosmith vagy Frank Zappa.

John Helliwell és Mark Hart a Supertramp együttes tagjai, több mint 60 millió lemezt adtak el.

Nick van Eede angol énekes és zeneszerző, BMI-díja is van, Amerikában Cher egyik lemezének a producere volt.

Szerepelt egy csodálatos német zeneszerző és szaxofonművész, Klaus Doldinger is. A 81 éves világsztár minden idők egyik legsikeresebb és legjobb német filmjének a zeneszerzője, A tengeralattjárónak (Das Boot). Nehéz művészfilmekhez és hollywoodi szuperprodukciókhoz is kivételes zenéket írt. Dolgozott Rainer Werner Fassbinderrel (Baal) és Volker Schlöndorff-fal (Palmetto). De ő a Végtelen történet zeneszerzője is, amellett, hogy ő komponálta a Tetthely és a Két férfi, egy eset-sorozatok hihetetlenül népszerű zenéjét. Wolfgang Petersen remekműve, a Das Boot motívuma, a hirtelen feltűnő tengeralattjárót kísérő vészjósló, csodálatos motívum a filmművészet egyik legnagyobb zenei teljesítménye. Doldinger a koncerten egyébként hosszú szólórészletet játszott a film zenéjéből.

A koncerten fellépett Bródy János és Horváth Charlie is. Bródy dalának refrénjét az amerikai, angol és német világsztárok magyarul énekelték, Bródyval együtt. Charlie több számot is énekelt, nagy sikerrel.

Leslie Mandoki együttese világkörüli turnén szerepelt, a Wings of Freedom elnevezésű koncertsorozaton 1956 és 1989 öröksége, a magyar és az európai történelem központi szerepet kapott. Mandoki egyébként nyár elején Cannes-ban a világ egyik legfontosabb zenei díjat kapta meg, a MIDEM életműdíját. Mandoki nemcsak zenész, zeneszerző, költő, de az egyik legsikeresebb zenei producer is. Dolgozott az Audinak és Bayern Münchennek is, ő Angela Merkel egyik kampánytanácsadója, és ugyancsak ő komponálta a német kancellár kampánydalait.

A most 25 éves Man Doki Soulmates volt az első külföldi együttes, amely fellépett a kilencvenes évek elején a Szigeten. Greg Lake, a világhírű basszusgitáros azt mondta Mandoki együtteséről, hogy az a világ legjobb zenekara.

Leslie Mandoki nyár elején hosszabb interjút adott a TV2 Tények Este című műsorának, Andor Éva politikáról, Angela Merkelről és Orbán Viktorról is kérdezte a világhírű zenészt, producert.