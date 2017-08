Sírva beszélt öngyilkos gondolatairól Sinéad O'Connor

Öngyilkos gondolatairól, magányáról és mentális problémáiról is beszél Sinéad O'Connor egy, a Facebook-oldalára feltöltött 12 perces videóban. Az ír énekesnő azért tette közzé a videót, hogy ezzel is segítsen jobban megérteni a mentális betegségben szenvedőket.

"A mentális betegség olyan, mint a drogok: nem érdekli, ki vagy - mondta a videóban sírással küszködve Sinéad O'Connor. - Most egy motelben élek New Jerseyben. Teljesen egyedül vagyok. Egyáltalán senki nincs az életemben, kivéve az orvosomat és a pszichiáteremet - ő a legédesebb ember a világon - aki mindig azt mondja, én vagyok az ő hőse. Ez az egyetlen dolog, ami életben tart. És ez szánalmas."

O'Connor kritizálta a családját is, amiért nem viselték jobban gondját az elmúlt két évben.

"Egy vagyok a millióból..., azok az emberek, akik mentális betegségben szenvednek, a legsebezhetőbbek a világon. Nem tudunk gondoskodni magunkról, nektek kell gondoskodni rólunk".

"Az egész életemben azon pörgök, hogy ne haljak meg, és ez nem élet. Nem fogok meghalni, de akkor is, így nem lehet élni" - mondta megrendítő vallomásában a világhírű énekesnő.

A felvételt még múlt csütörtökön töltötték fel egy Sinéad O'Connor neve alatt szereplő, de nem hivatalos Facebook-oldalra. Annyi rajongó fejezte ki aggodalmát a szuicid gondolatairól valló énekesnővel kapcsolatban, hogy kedden ugyanezen az oldalon újabb bejegyzésben jelezték: Sinéad O'Connor biztonságban van, szeretetteljes környezetben.

Sinéad O'Connor a '90-es években érte el legnagyobb sikereit: a Nothing Compares 2U-val robbant be a köztudatba. 2003-ban bipoláris zavart diagnosztizáltak nála, később azonban azt mondta, valójában depresszióban és poszttraumás stressz szindrómában szenved.2012-ben világkörüli turnéját kellett megszakítania pszichés problémák miatt, 2016 májusában pedig egy amerikai turnéja során rövid időre el is tűnt.

A sok aggodalmat kiváltó Facebook-poszt óta többen próbálnak magyarázatot találni arra, mi vezethetett az énekesnő állapotának rosszabbra fordulásához. Többek között arról is szólnak cikkek, hogy O'Connor pszichés problémáit csak súlyosbította, hogy öngyilkossági hajlamai miatt elvették tőle legkisebb fia felügyeleti jogát - néhány hónapja nyílt levélben írta meg az írországi gyermekjóléti szerveknek, hogy a halálba fogják kergetni azzal, ha nem másítják meg a döntésüket-, illetve több perben is érintett volt a közelmúltban: egykori szerelmével, egy személyben hajdani menedzserével még most is folyamatban van egy bírósági ügye.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!