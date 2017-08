Ma érkezik a nő, akire évtizedek óta várunk

Műfajilag nagyon változatos lesz a péntek a Sziget nagyszínpadán, viszont szinte végig a britek uralják majd a terepet. Most először érkezik PJ Harvey, előtte és utána pedig a Rudimental és a Kasabian koncertjére lehet majd megőrülni. Az A38 sátorban a hiphopé lesz a főszerep.

Még a brit előadók megjelenése előtt a svéd szitizenek örülhetnek honfitársaiknak, ugyanis a nagyszínpad első pénteki fellépője a Mando Diao lesz 16 órától. Ha valakinek az idén már tizennyolc éves indierock zenekar neve nem lenne ismerős, annak csak annyit mondanánk, hogy idézze fel a 2009-es Dance With Somebody-t, amire valószínűleg ő is bulizott már. A Mando Diao idén jelentette meg nyolcadik, Good Times című albumát, szóval biztos nem csak a nosztalgiára fog épülni a műsoruk.

A svédek után kezdődik a beharangozott brit uralom, ami egyébként abból a szempontból nem meglepő, hogy a külföldi zenekarokat tekintve ők delegálták a legtöbb, 58 előadót az idei Szigetre.

A 2010-ben alapított drum and bass banda, a Rudimental a két évvel későbbi, John Newmannel közös Feel the Love-nak köszönheti az ismertséget, de az Ella Eyre közreműködésével készült Waiting All Night még ennek a sikerét is jócskán túlszárnyalta 2013-ban. Július végén, egy éves várakozás után jelent meg a négytagú banda legújabb, Sun Comes Up című száma (feat. James Arthur), amely már most szépen teljesít a toplistákon.

Szinte hihetetlen, de a 47 éves énekesnő, zenész, zeneszerző, író és költő PJ Harvey most először jár Magyarországon, pedig már lassan harminc éve zenél. Polly Jean Harvey, akit minden idők egyik legfontosabb dalszerzőjének és előadójának tartanak 1988-ban kezdte a karrierjét az Automatic Dlamini nevű zenekarban, amelyben az éneklés mellett szaxofonon és gitáron is játszott. 1991-ben korábbi zenésztársaival megalakította saját bandáját, a PJ Harvey Triót, amely két album kiadása után szűnt meg (Dry, Rid Of Me). A '90-es évek közepe óta PJ Harvey szólóban zenél, és kilenc stúdióalbumot adott ki különböző zenészekkel együttműködve. Legutóbb tavaly jelent meg lemeze, a The Hope Six Demolition Project, amely bizonyította, hogy PJ Harvey karrierje az évek múlásával sincs leáldozóban, sőt. Sokak szerint legjobb lemezét 2011-ben adta ki, ez volt a Let England Shake. A zeneileg mindig kísérletező, multiinstrumentalista PJ Harvey koncertje 19 30-tól igazi kuriózumnak ígérkezik még azok számára is, akik esetleg távolinak érzik maguktól a dalszerző art rockos világát.

PJ Harvey után 21 30-tól érkezik a fennállása 20. évfordulóját ünneplő Kasabian, amely nemrég adta ki új albumát. A For Crying Out Loud a leicesteri rockzenekar hatodik albuma, amely kifejezetten jó kritikákat kapott. A You're In Love With A Psycho című számukat például már csak azért is érdemes kiemelni, mert a zenekar tagjaival egy őrültek háza lakóiként találkozhatunk a klipjében. A Kasabian már többször bizonyított a Szigten, hogy kifejezetten jó koncertzenekar, ezért idén is érdemes lesz megnézni őket.

Az OTP Bank Színpad by A38 pénteki kínálatából a detroiti rapper, Danny Brown fellépését emelnénk ki, akit a műfaj egyik legegyedibb figurájának tartanak. Danny Brown a 2000-es évek eleje óta zenél, de csak a következő évtized hozta meg számára az igazi elismertséget. Tavaly jelent meg negyedik lemeze, az Atrocity Exhibition, amit imádtak a kritikusok. Brown kísérletező hiphopzenéje garancia egy különleges show-ra. Kedvcsinálónak mutatjuk egyik friss, a '80-as évek szitkomjaiból véres szatírát csináló videóklipjét, amely az Ain't It Funny című számhoz készült az új lemezről. A klipet az a Jonah Hill rendezte, aki színészként például A Wall Street farkasá-ból lehet ismerős, és még a Good Will Hunting rendezője, Gus Van Sant is szerepel benne.

Míg a Nagyszínpadot a britek, az A38 sátrat az amerikaiak, illetve a hiphop uralja majd ma. Danny Brown mellett ugyanis érkezik a régóta az iparban lévő, az elektronikát a hiphop stílusjegyeivel vegyítő DJ Shadow, aki tavaly jelentkezett új albummal (The Mountain Will Fall). Illetve az elektronikus műfajok és a hiphop ötvözésével készíti zenéjét a miami székhelyű GTA nevű duó is, azaz Matthew Van Toth és Julio Mejia, akik szintln tavaly adták ki új albumukat (Good Times Ahead).

Az OTP Bank Színpad by A38 színpadon ma egyébként két magyar fesztiválkedvenc is helyet kapott: a Quimby és a Punnany Massif, míg a szintén elmaradhatatlan Kiscsillag és Wellhello a magyar zenekaroknak fenntartott Petőfi Rádió – Telekom VOLT Nagyszínpadon lép ma fel.

Az Európa Színpad kínálatából pedig egy igazi különlegességre, egy közel-keleti rockzenekarra szeretnénk felhívni a figyelmet. A profán nevű The Wanton Bishops 2011-ben, Bejrútban alakult, és az egész közel-keleti térség egyik vezető zenekarává vált az újjáéledő garázsrock szcénában. A zenekarnak mindössze két tagja van, Nader Mansour a hagyományos rockzenei hangszerek mellett még harmonikán, míg Eddy Ghossein bendzsón is játszik. 20 30-tól lehet elcsípni a zenekart, amelyet Európában is előszeretettel hívnak fesztiválokra.