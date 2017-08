Törőcsik Mari a visszatérést tervezi

Törőcsik Mari egészségi állapotáról több aggasztó hír is megjelent a közelmúltban, de a Ripost azt írja: a Nemzet Színésze emberfeletti erővel küzd azért, hogy hamarosan újra dolgozni láthassa a közönség.

A kétszeres Kossuth-díjas színművésznő, Törőcsik Mari év eleje óta kórházban fekszik, jelenleg a szombathelyi Markusovszky Kórház belgyógyászati osztályán kezelik. Orvosai a nap huszonnégy órájában megfigyelés alatt tartják.

Ugyan nemrégen az is kiderült, hogy a Nemzet Színésze nagyon legyengült, és infúzióval táplálják, a Ripost most arról számolt be: Törőcsik Mari egy pillanatra sem adja fel a harcot, hogy visszanyerje az erejét. 2008 októberében egy rutinvizsgálat során a színésznő kómába esett, miután összeomlott a keringése, de ezek után is is sikerült felépülnie és visszatérnie a munkába.

Még nem fogok meghalni! Nem akarom, hogy a közönségnek a kórházi időszakom legyen az utolsó maradandó emléke rólam. Azt tervezem, hogy lesz még film és színdarab is, amiben szerepelni fogok"

– mondta a lapnak a színésznő, aki októberben is látható lesz a mozikban, Mészáros Márta Aurora Borealis- Északi fény című filmjében. A Kossuth-díjas rendező legújabb alkotásában Törőcsik Mari egy élet és halál között lebegő, idős asszonyt alakít.