A siófoki Plázson tér vissza a Váradi Roma Café

Négy platinalemez és számos sláger után augusztus 18-án a Plázs Siófok színpadán áll újra össze a Váradi Gyula, Váradi Róbert, Berki Artúr és Botos Tibor alkotta zenekar.

A Váradi Roma Café hosszabb feltöltődést, pihenést követően megújulva, de roma gyökereikkel nem szakítva új dalok szerzésébe kezdett, amelyeket elsőként az augusztusi Fel, fel és messze névre keresztelt nagykoncerten hallgathat majd meg a közönség.

A zenekar természetesen a legnépszerűbb slágereit sem hagyja ki a repertoárjából: az Umbala, a Nem fáj érted a szívem, a Szeress még vagy az Ördög bújt a botomba felidézésével mutatják meg, milyen is egy este a Váradi Roma Café társaságában.

Váradi Gyula az új szerzeményekről elöljáróban nem szeretett volna sokat elárulni, a visszatérő, címadó dal hátteréről azonban megosztott néhány kulisszatitkot.

„A Fel, fel és messze című slágert a hagyományokkal ellentétben nem Rácz László, hanem kisfia, a 12 éves Marcika ihlette. Nagyon jó lett a dal, reméljük, hogy a közönség tetszését is elnyeri majd" – mondta az együttes frontembere.

Váradi Gyula azt is hozzátette, hogy az elmúlt időszakban előfordultak kisebb-nagyobb problémák a Váradi Roma Café életében, de a zenekar minden tagja újra kiéhezett a zenére:

„Rácz Lászlóval értünk el mindent, neki köszönhető most is, hogy újra együtt a csapat. Rájöttünk, hogy zene nélkül nem tudunk létezni, és bár többen kipróbáltuk magunkat más zenekarokban is, ezt az érzést nem találtuk sehol máshol" – mondta.

A Váradi Roma Café tagjai mind kiválóan képzett zenészek, formációjuk teljesen egyedi hangzást teremtett a magyar zenei palettán. Számaikban a pop keveredik a latin ritmusokkal, a cigányzene a klasszikus- és jazz-zenével, ezzel más zenekarokéval összehasonlíthatatlan, csak a Váradi Roma Caféra jellemző világot teremtve.