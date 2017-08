Kicsit nehezen indult be Pink koncertje, így már majdnem elkezdtünk aggódni, hogy még a végén úgy járunk vele, mint Rihannával. de ennél nagyobbat nem is tévedhettünk volna. Pink ugyanis nemcsak végig énekelt és táncolt egy majdnem másfél órás koncertet, hanem lement a színpadról a rajongókhoz, többször átöltözött, felmászott mindenre, amire fel lehetett, és még repült is.