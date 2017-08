Szobrot állítanak Chris Cornell emlékére

A szobor körülbelül 7 hónap alatt készül el, és Chris Cornell szülővárosában, Seattle-ben állítják fel. A pontos helyről elsősorban a rajongóktól vár ötleteket Cornell özvegye.

Nincs három hónapja, hogy a seattle-i gyökerű grunge stílus egyik nagy alakja, Chris Cornell egy koncertjük után végzett magával szállodai szobájában. Család, barátok és rajongók mililói gyászolták az énekest, akinek zártkörű temetésén egykori barátként még az a Chester Bennington énekelte Leonard Cohen Hallejujah-ját, aki két hónappal később, július végén végzett magával.

Cornell özvegye a Seattle Timesnak adott interjújában beszélt arról, hogy gyerekeivel úgy döntött,

szobrot állíttatnak Chris Cornell emlékének.

Egyelőre annyit tudni, hogy a szobor biztosan Cornell szülővárosában, Seattle-ben lesz majd, és hogy hét hónapig készíti a művész, Wayne Toth. Egyébként ő készítette Johnny Ramone szobrát is a Hollywood Forever temetőben, Chris Cornell sírhelye mellett. A művész állítólag már átküldött egy tervet Vicky Cornellnek, aki azt mondta, a gyerekeknek és neki is nagyon tetszett. A szobor pontos helyét illetően az özvegy elsősorban a rajongóktól vár ötleteket.

Jótékonyság Chris Cornell zenéjével több jotékony célt is szolgált. Szolóprojektjének utoljára kiadott darabja a Promise című dal például az azonos című, örmény népírtásról szóló film betétdala lett. Chris Cornell nem sokkal halála előtt a dalból származó minden jövedelmét a menekültek és a kiszolgáltatott gyerekek javára ajánlotta fel. A szobor állíttatása mellet Vicky Cornell bejelentette, hogy 100 ezer dollárt ajánlanak fel a Chris Cornell Music Programnek, ami bántalmazott és elhanyagolt gyerekeken segít.

Szomorú egybeesés

Chris Cornell halála után csak két hónap telt el, és újabb bejelentés rázta meg a rockvilágot: Chester Bennington, a Linkin Park énekese (is) öngyilkos lett. Nem volt véletlen, hogy két hónappal korábban, Cornell temetésén

éppen Bennington énekelte

a Hallelujah-t, hiszen jó barátságban voltak, többször együtt is nyaraltak. A Hallelujah néhány nappal ezelőtt újra megszólalt élőben. Most Cornell nagyobbik lánya, Toni énekelte el Bennington (és természetesen apja) tiszteletére a Good Morning America című tévéshow-ban. Eredetileg a Linkin Park lépett volna fel a műsorban, de Bennington halála miatt erre nem kerülhetett sor. A beugró One Republic vendégeként énekelte el a dalt Toni Cornell.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!