Sziget: megnézzük, mit tudnak a beugrók

A Sziget előtt alig néhány héttel derült ki, hogy két nagyszínpados fellépő is visszalépett. Ráadásul ugyanazon a napon, lényegében egymás után lépett volna fel Rita Ora és a Clean Bandit. Előbbit a szókimondó ausztrál hölggyel, Iggy Azaleával, utóbbit pedig a svéd elektroduóval, a Galantisszal sikerült pótolni. Ez persze csak a nagyszínpad, de mi a többi helyszínről is ajánlunk bulikat.

Talán túlzás lenne beugrós napnak nevezni az idei Sziget szombatját, de tény, hogy két nagyszínpados fellépő is lemondta koncertjét nem sokkal a fesztivál előtt. Természetesen lukak nem maradhatnak a programban, így a szervezők mozdultak, és végül Rita Ora helyett az ausztrál rapper, Iggy Azalea ugrik be, a Clean Bandit helyett pedig a svéd Galantis játszik majd. Iggy Azelea koncertje 18 órakor kezdődik, és a rapperlány valószínűleg táncosnőivel, vokalistáival tölti majd meg a színpadot, és az is biztos, hogy a közönség

vevő lesz erre a női keménységre.

Azalea Ausztráliában született, és 16 évesen kifejezetten azért költözött az Egyesült Államokba, hogy rendesen fel tudjon építeni egy igazi rapper karriert. És ez sikerült is neki: azóta lemezeivel és fellépéseivel szépen egyengeti útját, beavatkozásokkal pedig alakít(tat)ja testét. Most pedig eljön a Szigetre, hogy megmutassa, mit tud. Lesz itt fenékrázás, szókimondás és kemény basszus. Iggy Azalea Black Widow című dalát egyébként éppen Rita Orával együtt jegyzi, akinek a helyére ugrik be szombaton.

A másik csere a Clean Bandit helyett hívott Galantis fellépése lesz. Ez egy elektronikus duó Svédországból, amelyik az Iggy Azaleát követő Color Party után lép fel, fél nyolckor, ugyancsak a nagyszínpadon. Christian Karlsson és Linus Eklöw nagyjából 2012 óta zenélnek együtt, bár már jóval régebb óta ismerik egymást. Karlsson társszerzőként és zenei producerként is dolgozott már több világsztárral, többek között

Katy Perryvel, Britney Spearsszel, Jennifer Lopezzel és Madonnával is.

Iggy Azalea előtt egyébként a Halott Pénz melegíti be a közönséget, aztán jöhet az ausztro-amerikai Iggy keményebb hiphopja, majd egy elektromos szünet, a Galantis után újra a hiphopé lesz a főszerep a nagyszínpadon. A szombati nap utolsó fellépője ugyanis az amerikai Macklemore & Ryan Lewis erőteljes duója. A koncert fél tízkor kezdődik, és úgy néz ki, nagyon jól megágyaztak Mackelmore-éknak a Sziget szervezői. A vérbeli hiphoposok tudnak szusszanni a Galantis alatt, és a svédek miatt azt sem lehet mondani, hogy teljesen a rapé lenne a főszerep.

Az A38 és az OTP közös színpadán az üdítő elektro-soult játszó Lion Babe duó kezdi és indítja a szombatot 16:45-kor, utánuk lép színpadra a fiatal ír rockezenekar, a The Strypes. A banda hét éve létezik, és a srácok az indie rockon belül is a dögösebb vonalat képviselik. Utánuk komolyabb és lassabb érzelmekhez nyúl a színpadon a brit The Courteeners, utánuk pedig jöhet a punk a Magyarországra már jó ideje visszajáró Bad Religionnel. Őket követi egy visszajáró Sziget-vendég, a Crystal Fighters. A színpadon, ahogy a többi napon, így szombaton is

késő éjszakáig megy a buli.

Az utolsó két fellépő szombaton a magyar fesztiválok által már jól ismert izlandi elektronikus formáció, a GusGus, utánuk pedig az elvont holland Weval. A két srác még filmesként ismerkedett össze 2010-ben, ott derült ki, hogy mindketten szeretnek elektronikus zenéket csinálni. Ezért hét éve már együtt csinálják.

A világzenei színpad egyik legizgalmasabb fellépője szombaton a Tamikrest lesz. A zenekar alapítói még 2006-ban jöttek össze egy menekülttáborban, Maliban. Zenéjükben találkozik a tradicionális afrikai, arab zene és a modern rock és blues. 2009-ben a Sivatag Fesztiválon figyelt fel rájuk az amerikai The Walkabouts énekse, Chris Eckman, és azóta is ő adja ki a Tamikrest-lemezeket. Ugyanitt késő este, 23:25-kor kezd a Besh O Drom, akiknek első fellépésük (ezen a néven) is a Szigethez kötődik. 1999-ben játszottak először az akkor még Pepsi Szigeten.

Az Európa színpadon késő este lép fel a svéd, durva elektronikus zenével operáló Rein, akivel a Sziget előtt interjúztunk. A beszélgetésből többek között az is kiderült, hogy a Szigetre – a szokásos kettő helyett - csak egy dobos gidával érkezik a zenéjével rendesen odavágó harcos svéd lány. Előtte pedig a szinti-popos Roosevelt melegítheti be némileg a közönséget, ha egyáltalán fel lehet készülni egy Rein-féle támadásra.

A Petőfi Rádió és a VOLT Fesztivál színpadán, egész héten magyar zenekarok játszanak. A szombatot a The Couple kezdi, utánuk jön a Paddy & The Rats, az Akkezdet Phiai, a Fran Palermo, a Brains és Szabó Balázs Bandája.